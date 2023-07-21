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Является ли нынешний российско-украинский конфликт войной дронов: мнение эксперта

21 июля 2023 11:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Является ли нынешний российско-украинский конфликт войной дронов: мнение эксперта
Украинский беспилотник SHARK. Фото: Ukrspecsystems
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Беспилотные летательные аппараты являются важной составляющей полномасштабной российско-украинской войны. Но ключевой фактор в войне все-таки не беспилотники, а артиллерия, поэтому нынешнюю войну правильнее называть не "войной дронов", а "войной артиллерии".

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил известный военный эксперт Владислав Селезнев.

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Война дронов или артиллерии

Владислав Селезнев скептически оценил характеристику нынешней войны, развязанной Россией в Украине, как "войны дронов".

Эксперт напомнил одну показательную цифру. "10 миллионов. Это то количество снарядов, которое российские войска выпустили по территории Украины за время полномасштабной войны", — подчеркнул военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сравнивать эти объемы с дроновыми мощностями не стоит, отметил Селезнев.

Влияние беспилотников

Вместе с тем эксперт отметил важность в нынешней войне беспилотных летательных аппаратов, в частности разведывательных.

Но, несмотря ни на что, этот тип военной техники не является определяющим в масштабах всего российско-украинского военного противостояния.

"Эту войну правильнее назвать войной артиллерии", — подчеркнул экс-спикер Генштаба ВС Украины.

Напомним, что на беспилотники активно собирают деньги украинские блогеры и волонтеры, в частности один из отечественных стримеров за одну онлайн-трансляцию собрал более 8 млн грн.

Добавим, что Новини.LIVE подробно писали об украинском разведывательном беспилотнике "Сыч", который уже работает на театре боевых действий.

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