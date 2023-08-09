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Чи є удари по мостах початком вирішального етапу контрнаступу: думка експерта

9 серпня 2023 04:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи є удари по мостах початком вирішального етапу контрнаступу: думка експерта
ЗСУ під час контрнаступу. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сили оборони України на низці ділянок південного фронту дійшли уже до другої лінії оборони російських окупантів. Тож удари по мостах, які є ключовими логістичними шляхами з Криму, можна розцінювати як сигнал про початок вирішальної фази контрнаступу.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Удари по мостах як сигнал

За словами Дмитра Снєгирьова, останні обстріли логістичних маршрутів окупаційної армії, зокрема, мостів на Херсонщині цілком можуть бути сигналом до початку вирішальної фази контрнаступу на південному фронті.

"На Мелітопольському напрямку дійшли уже до другої лінії оборони. Ведемо бої, причому успішні, в районі Роботиного. Крім того, наближаємося до Василівки, а Василівка — це ключовий населений пункт на цьому напрямку для росіян", — наголосив експерт.

Він додав, що такою ж є ситуація на Бердянському напрямку, де наші війська дійшли фактично до Старомлинівки, це теж друга лінія оборони Суровікіна.

"Основне питання — замінованих територій — фактично вирішене. Тож можна чекати хороших новин", — зазначив Снєгирьов.

Чи можливий наступ через Дніпро

Військовий експерт не виключив і наступальних дій на лівобережжі Херсонської області, з форсуванням Дніпра.

"Головною проблемою для окупантів на цьому напрямку є те, що вони не зможуть побудувати там лінії оборони — і за часом не встигнуть, і через те, що Сили оборони тримають цю території під своїм вогневим контролем", — пояснив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що 6 серпня ЗСУ обстріляли Чонгарський та Генічеський мости. 

Також Новини.LIVE писали, що після точкових ударів по логістичних шляхах постачання на тимчасово окупованому півдні ворог відчуває небезпеку. Окупантам доводиться транспортували резерви на критично близькій відстані до українських сил оборони.

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