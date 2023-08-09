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Являются ли удары по мостам началом решающего этапа контрнаступления: мнение эксперта

9 августа 2023 04:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Являются ли удары по мостам началом решающего этапа контрнаступления: мнение эксперта
ВСУ во время контрнаступления. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Силы обороны Украины на ряде участков южного фронта дошли уже до второй линии обороны российских оккупантов. Так что удары по мостам, которые являются ключевыми логистическими путями из Крыма, можно расценивать как сигнал о начале решающей фазы контрнаступления.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Удары по мостам как сигнал

По словам Дмитрия Снегирева, последние обстрелы логистических маршрутов оккупационной армии, в частности мостов в Херсонской области вполне могут быть сигналом к началу решающей фазы контрнаступления на южном фронте.

"На Мелитопольском направлении дошли уже до второй линии обороны. Ведем бои, причем успешные, в районе Работино. Кроме того, приближаемся к Васильевке, а Васильевка — это ключевой населенный пункт на этом направлении для россиян", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что такова же ситуация и на Бердянском направлении, где наши войска дошли фактически до Старомлиновки, это тоже вторая линия обороны Суровикина.

"Основной вопрос — заминированных территорий — фактически решен. Так что можно ожидать хороших новостей", — отметил Снегирев.

Возможно ли наступление через Днепр

Военный эксперт не исключил и наступательных действий на левобережье Херсонской области с форсированием Днепра.

"Главной проблемой для оккупантов на этом направлении является то, что они не смогут построить там линии обороны — и по времени не успеют, и потому, что Силы обороны держат эту территорию под своим огневым контролем", — пояснил Дмитрий Снегирев.

Напомним, что 6 августа ВСУ обстреляли Чонгарский и Генический мосты.

Также Новини.LIVE писали, что после точечных ударов по логистическим путям поставки на временно оккупированном юге враг испытывает опасность. Оккупантам приходится транспортировать резервы на критически близком расстоянии до украинских сил обороны.

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