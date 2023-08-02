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Чи могла Україна відновити С-200 для ударів по Росії: версія експерта

2 серпня 2023 11:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи могла Україна відновити С-200 для ударів по Росії: версія експерта
Ракета С-200. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Теоретично Україна могла модернізувати ракетні комплекси С-200 для ударів по території Росії. Але для цього треба було виконати велику кількість технічно складної роботи.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Коментуючи інформацію про те, що нещодавній удар по Таганрогу був завданий за допомогою модернізованого ракетного комплексу С-200, Дмитро Снєгирьов нагадав, що ця військова техніка є радянською розробкою ще 60-х років минулого століття.

"Ще 2013 року з'являлася інформація, що ми відмовилися від них", — підкреслив експерт.

Але, зазначив він, є імовірність того, що в ЗСУ провели певну модернізацію цього комплексу — і завдяки цим змінам він може використовуватися у нинішній війні.

Що треба було змінити у С-200

По-перше, наголосив Снєгирьов, у С-200 напівактивне радіолокаційне наведення. "Цю систему створювали для ударів по повітряних цілей, але з часом, ще в радянську епоху, провели випробування щодо ударів по наземних цілях. Та випробування показало погані результати — бо радіоконтрастність наземних цілей була невисокою, і від цього відмовилися", — нагадав експерт.

Тож модернізація системи наведення мала стати один із основних моментів реанімування цього старого радянського ракетного комплексу.

Скоріш за все, зазначив Дмитро Снєгирьов, поміняли і бойову частину ракети.

"Бойова частина була досить незначна — 220 кг, зважаючи на 7-тонну ракету. При цьому із 220 кг — лише 90 кг це вибухові елементи. А усе інше — шрапнель", — пояснив військовий експерт.

Крім того, треба було змінювати ще і двигун, бо він у С-200 рідкопаливний.

Отже, Дмитро Снєгирьов зазначив, що виключати модернізації і використання С-200 не варто. "Але це — глибинна модернізація. Якщо таке справді відбулося — то низький уклін нашим зброярам", — заявив експерт.

Нагадаємо, що 28 липня у російському Таганрозі стався вибух. Росіяни заявили, що це був приліт ракети С-200.

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