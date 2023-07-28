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У російському Таганрозі пролунав потужний вибух

28 липня 2023 16:53
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Козюк Тетяна
редактор
У російському Таганрозі пролунав потужний вибух
Дим над місцем вибуху. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 28 липня, у російському місті Таганрог пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що у прилеглих будинках повилітали вікна, а над місцем відразу піднявся стовп густого чорного диму.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Причини і наслідки вибуху Таганрозі

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Таганрог на карті. Фото: скриншот

За попередньою інформацією, вибух пролунав в районі аквапарку "Блакитний", що розташований на вулиці Адмірала Крюйса. Там під завалами ресторану "Чехів сад" перебувають люди. Наразі відомо про щонайменше шістьох постраждалих, їх кількість зростає. 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Про причину вибуху поки що нічого не відомо. Однак деякі місцеві пабліки зазначають, що це був приліт ракети чи БпЛА. 

Нагадаємо, 24 липня у Москві близько четвертої ранку за київським часом почали лунати вибухи. Місцеві пабліки почали писати, що це атака українських безпілотників. 

Також ми писали, що БпЛА, які атакували Москву в ніч проти понеділка 24 липня, цілилися безпосередньо по російському міністерству оборони. Ці об'єкти розташовані в центрі Москви. Самі БпЛА запускалися з Росії місцевими партизанами.

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