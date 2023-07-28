У російському Таганрозі пролунав потужний вибух
У п'ятницю, 28 липня, у російському місті Таганрог пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що у прилеглих будинках повилітали вікна, а над місцем відразу піднявся стовп густого чорного диму.
Про це повідомляють росЗМІ.
Причини і наслідки вибуху Таганрозі
За попередньою інформацією, вибух пролунав в районі аквапарку "Блакитний", що розташований на вулиці Адмірала Крюйса. Там під завалами ресторану "Чехів сад" перебувають люди. Наразі відомо про щонайменше шістьох постраждалих, їх кількість зростає.
Про причину вибуху поки що нічого не відомо. Однак деякі місцеві пабліки зазначають, що це був приліт ракети чи БпЛА.
Нагадаємо, 24 липня у Москві близько четвертої ранку за київським часом почали лунати вибухи. Місцеві пабліки почали писати, що це атака українських безпілотників.
Також ми писали, що БпЛА, які атакували Москву в ніч проти понеділка 24 липня, цілилися безпосередньо по російському міністерству оборони. Ці об'єкти розташовані в центрі Москви. Самі БпЛА запускалися з Росії місцевими партизанами.