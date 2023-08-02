Могла ли Украина восстановить С-200 для ударов по России: версия эксперта

Ракета С-200. Фото: росСМИ

Теоретически, Украина могла модернизировать ракетные комплексы С-200 для ударов по территории России. Но для этого нужно было проделать большое количество технически сложной работы.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Комментируя информацию о том, что недавний удар по Таганрогу был нанесен посредством модернизированного ракетного комплекса С-200, Дмитрий Снегирев напомнил, что эта военная техника является советской разработкой еще 60-х годов прошлого века.

"Еще в 2013 году появлялась информация, что мы отказались от них", — подчеркнул эксперт.

Но, отметил он, есть вероятность того, что в ВСУ была проведена определенная модернизация этого комплекса — и благодаря этим изменениям он может использоваться в нынешней войне.

Что нужно было изменить в С-200

Во-первых, отметил Снегирев, у С-200 полуактивная радиолокационная наводка. "Эту систему создавали для ударов по воздушным целям, но со временем, еще в советскую эпоху, провели испытания по ударам по наземным целям. Но испытание показало плохие результаты — потому что радиоконтрастность наземных целей была невысокой, и от этого отказались", — напомнил эксперт.

Поэтому модернизация системы наведения должна стать одним из основных моментов реанимирования этого старого советского ракетного комплекса.

Скорее всего, отметил Дмитрий Снегирев, поменяли и боевую часть ракеты.

"Боевая часть была достаточно незначительна — 220 кг, учитывая 7-тонную ракету. При этом из 220 кг — всего 90 кг это взрывчатые элементы. А все остальное — шрапнель", — пояснил военный эксперт.

Кроме того, нужно было менять еще и двигатель, потому что он у С-200 жидкотопливный.

Следовательно, Дмитрий Снегирев отметил, что исключать модернизацию и использование С-200 не стоит. "Но это — глубинная модернизация. Если такое действительно произошло — то низкий поклон нашим оружейникам", — заявил эксперт.

Напомним, что 28 июля в российском Таганроге произошел взрыв. Россияне заявили, что это был прилет ракеты С-200.