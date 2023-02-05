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Чи підуть окупанти в наступ на Запоріжжя: прогнози ISW

5 лютого 2023 07:16
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Чи підуть окупанти в наступ на Запоріжжя — звіт ISW 4 лютого
Наступний наступ росіян скоріш за все відбудеться на в Луганській області
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій. Розмови про цей напрямок аналітики вважають інформаційною операцією для розтягування українських сил.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, наступний російський наступ, скоріш за все, відбудеться не у напряму міста Запоріжжя, а в Луганській області.

"Навряд чи російські рішучі наступальні операції будуть спрямовані на місто Запоріжжя із західної лінії фронту Донецьк — Запоріжжя, оскільки російські військові продовжують готуватися до наступу на заході Луганської області", — йдеться у звіті ISW. 

Аналітики взяли до уваги інформацію радника українського мера Маріуполя Петра Андрющенка про те, що російські військові в Маріуполі розповідають мешканцям, що російські військові віддали наказ про наступ на Вугледар, райони на південний захід від Бахмута, міста Запоріжжя та Запорізької області. Він додав, що росія також нарощує сили в казармах і населених пунктах на дорогах, що ведуть до передових позицій, і ввела до Маріуполя та його околиць додаткові 10-15 тисяч солдатів. Андрющенко зазначив, що російські війська, як повідомляється, мають 30 тисяч військових на маріупольському напрямку. 

"ISW продовжує оцінювати, що росія зосереджує війська та військову техніку для проведення рішучого наступу на захід Луганської області та напрямки Бахмута. ISW продовжує спостерігати за переміщенням росією військової техніки та елітних підрозділів, а також за підготовкою матеріально-технічного забезпечення в окупованій Луганській області, що підтверджує прогнози Заходу, України та росії щодо наступу в західній частині Луганської області на Бахмут", — йдеться у звіті.

Там також додали, що російські війська також посилюють атаки на Бахмут, нехтуючи лініями фронту навколо міста Донецьк. Українські військові повідомляють, що російські війська не зібрали достатньо потужного ударного угруповання для наступу на запорізькому напрямку.

Росіяни поширюють інформації, що наприкінці січня вони просунулися у Запорізькій області. ISW не вірить і це як інформаційну операцію, спрямовану на розосередження українських військ напередодні вирішального наступу на сході

Нагадаємо, нещодавно у звіті ISW аналітики розповідали на скільки росія готова до нових наступальних операцій. Експерти вважають, що російським силам не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції.

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