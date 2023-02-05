Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Пойдут ли оккупанты в наступление на Запорожье: прогнозы ISW arrow

Пойдут ли оккупанты в наступление на Запорожье: прогнозы ISW

5 февраля 2023 07:16
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Пойдут ли оккупанты в наступление на Запорожье — отчет ISW 4 февраля
Следующее наступление россиян скорее всего произойдет в Луганской области
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Россия не продемонстрировала возможности провести несколько крупных наступательных операций. Разговоры об этом направлении аналитики считают информационной операцией по растяжению украинских сил.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Возможно ли наступление россиян на Запорожье

По мнению аналитиков, следующее российское наступление, скорее всего, не в направлении города Запорожья, а в Луганской области.

"Вряд ли российские решительные наступательные операции будут направлены на город Запорожье с западной линии фронта Донецк — Запорожье, поскольку российские военные продолжают готовиться к наступлению на западе Луганской области", — говорится в отчете ISW.

Аналитики приняли во внимание информацию советника украинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко, что российские военные в Мариуполе рассказывают жителям, что российские военные отдали приказ о наступлении на Угледар, районы юго-западнее Бахмута, города Запорожья и Запорожской области. Он добавил, что россия также наращивает силы в казармах и населенных пунктах на дорогах, ведущих к передовым позициям, и ввела в Мариуполь и его окрестности дополнительные 10-15 тысяч солдат. Андрющенко отметил, что у российских войск, как сообщается, есть 30 тысяч военных на мариупольском направлении.

"ISW продолжает оценивать, что россия сосредотачивает войска и военную технику для проведения решительного наступления на запад Луганской области и направления Бахмута. ISW продолжает наблюдать за перемещением россией военной техники и элитных подразделений, а также за подготовкой материально-технического обеспечения в оккупированной Луганской области подтверждает прогнозы Запада, Украины и россии по поводу наступления в западной части Луганской области на Бахмут", — говорится в отчете.

Там также добавили, что российские войска также усиливают атаки на Бахмут, пренебрегая линиями фронта вокруг города Донецка. Украинские военные сообщают, что российские войска не собрали достаточно мощную ударную группировку для наступления на запорожском направлении.

Россияне распространяют информацию, что в конце января они продвинулись в Запорожской области. ISW не верит и это как информационная операция, направленная на рассредоточение украинских войск накануне решающего наступления на востоке

Напомним, недавно в отчете ISW аналитики рассказывали на сколько россия готова к новым наступательным операциям. Эксперты считают, что российским силам не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:07 США планируют разместить в Японии гиперзвуковые ракеты, чтобы противостоять Китаю

08:01 Столица штата Нью-Йорк поможет отстроить Бучу

08:00 Секонд-хенды захватывают рынок одежды

07:49 Снег и мороз: синоптики рассказали о погоде, которую следует ожидать сегодня

07:42 В Горловке больницы переполнены ранеными оккупантами, — Генштаб ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:40 Шар-шпион в США: в Китае отреагировали на сбивание БпЛА

Новина з фото

07:30 Пасмурно и без осадков: какой будет погода в Одессе в воскресенье

07:21 Пригожин продолжает изображать из себя победителя Бахмута, — ISW

07:15 Общая мобилизация 2023: украинцам объяснили, куда отправят новичков, а куда — опытных

06:24 Стала известна дата премьеры шоу "МастерШеф. Профессионалы-4": чем удивят зрителей

Новина з відео

23:48 Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф

Новина з відео

23:22 Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 В США сбили китайский шар-шпион

Новина з відео

22:06 Зеленский рассказал, скольких украинцев удалось вернуть домой с 24 февраля

Новина з відео

19:33 Сталинград, истерика и "пабеда": пропагандистка Симонян запугивает россиян, что на рф сейчас напали фашисты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:23 Украинский книжный рынок сократился почти вдвое: надежда на возрождение есть, — Александр Красовицкий

Новина з відео

18:58 Одесские артиллеристы забавно оценили свою же работу по ликвидации врага

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 5 февраля: Львам — избегать конфликтов, Козерогам — не подвергаться азарту

Новина з відео

14:53 Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских

Новина з відео

14:00 "Ураган" принес золото: украинец выиграл на Кубке мира по фристайлу удивительным прыжком

08:00 Секонд-хенды захватывают рынок одежды

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Актуальное по теме

None 5 Февраль 08:06

США планируют разместить в Японии гиперзвуковые ракеты, чтобы противостоять Китаю

None 5 Февраль 08:04

Столица штата Нью-Йорк поможет отстроить Бучу

None 3 Февраль 18:46

Секонд-хенды захватывают рынок одежды

None 5 Февраль 07:45

Снег и мороз: синоптики рассказали о погоде, которую следует ожидать сегодня

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB