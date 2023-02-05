Пойдут ли оккупанты в наступление на Запорожье — отчет ISW 4 февраля

Следующее наступление россиян скорее всего произойдет в Луганской области

Россия не продемонстрировала возможности провести несколько крупных наступательных операций. Разговоры об этом направлении аналитики считают информационной операцией по растяжению украинских сил.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Возможно ли наступление россиян на Запорожье

По мнению аналитиков, следующее российское наступление, скорее всего, не в направлении города Запорожья, а в Луганской области.

"Вряд ли российские решительные наступательные операции будут направлены на город Запорожье с западной линии фронта Донецк — Запорожье, поскольку российские военные продолжают готовиться к наступлению на западе Луганской области", — говорится в отчете ISW.

Аналитики приняли во внимание информацию советника украинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко, что российские военные в Мариуполе рассказывают жителям, что российские военные отдали приказ о наступлении на Угледар, районы юго-западнее Бахмута, города Запорожья и Запорожской области. Он добавил, что россия также наращивает силы в казармах и населенных пунктах на дорогах, ведущих к передовым позициям, и ввела в Мариуполь и его окрестности дополнительные 10-15 тысяч солдат. Андрющенко отметил, что у российских войск, как сообщается, есть 30 тысяч военных на мариупольском направлении.

"ISW продолжает оценивать, что россия сосредотачивает войска и военную технику для проведения решительного наступления на запад Луганской области и направления Бахмута. ISW продолжает наблюдать за перемещением россией военной техники и элитных подразделений, а также за подготовкой материально-технического обеспечения в оккупированной Луганской области подтверждает прогнозы Запада, Украины и россии по поводу наступления в западной части Луганской области на Бахмут", — говорится в отчете.

Там также добавили, что российские войска также усиливают атаки на Бахмут, пренебрегая линиями фронта вокруг города Донецка. Украинские военные сообщают, что российские войска не собрали достаточно мощную ударную группировку для наступления на запорожском направлении.

Россияне распространяют информацию, что в конце января они продвинулись в Запорожской области. ISW не верит и это как информационная операция, направленная на рассредоточение украинских войск накануне решающего наступления на востоке

Напомним, недавно в отчете ISW аналитики рассказывали на сколько россия готова к новым наступательным операциям. Эксперты считают, что российским силам не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции.