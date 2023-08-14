Генштаб отчитался, сколько раз за сутки РФ обстреляла позиции ВСУ и города Украины

Обстрел из реактивных систем залпового огня. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать города Украины. Так, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетные, 43 воздушные атаки и около 55 залповых обстрелов, целями которых стали позиции украинских сил и населенные пункты Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Генштаб сообщает, что в результате агрессивных действий РФ многие мирные жители, включая детей, получили ранения или погибли. Несколько жилых объектов и гражданских сооружений были разрушены. Вся Украина по-прежнему находится под угрозой ракетных и воздушных атак.

На Северском и Слобожанском направлениях вражеские силы обстреливали более 15 населенных мест с помощью минометов и артиллерии. В районе юго-восточнее Андреевки в Луганской области были замечены попытки противника продвинуться вперед, но они были неудачными.

На Лиманском направлении враг выполнил воздушные удары в окрестностях Белогоровки в Луганской области и Веселого в Донецкой области, а также обстрелял свыше 15 населенных пунктов. На Бахмутском направлении, возле Андреевки и Клещиевки, враг пытался вернуть утраченные позиции, однако безрезультатно.

На Авдеевском направлении украинские оборонительные силы успешно сопротивляются атакам, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны противника. Та же ситуация наблюдается в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении были зафиксированы попытки противника вернуть потерянные позиции близ Старомайорского, но они не увенчались успехом.

На Запорожском направлении, восточнее Работиного, и на Херсонском направлении в районах Зеленого Гая, Одрадокаменки и Белозерки противник также пытался провести агрессивные операции, включая воздушные удары.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что 13 августа российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Под вражеский огонь попали Торецк и Северск. В результате очередной атаки РФ пострадали люди. По этому факту прокуратура уже начала досудебное расследование.

Кроме того, российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.

Также мы писали, что в воскресенье, 13 августа, российские оккупанты обстреляли поселок Широкая Балка Херсонской области. В результате обстрела количество жертв российских сил возросло, а в больнице умер 12-летний мальчик.