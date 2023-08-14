Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Генштаб отчитался, сколько раз за сутки РФ обстреляла позиции ВСУ и города Украины arrow

Генштаб отчитался, сколько раз за сутки РФ обстреляла позиции ВСУ и города Украины

14 августа 2023 07:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генштаб отчитался, сколько раз за сутки РФ обстреляла позиции ВСУ и города Украины
Обстрел из реактивных систем залпового огня. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать города Украины. Так, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетные, 43 воздушные атаки и около 55 залповых обстрелов, целями которых стали позиции украинских сил и населенные пункты Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Ситуация на фронтах и обстрелы

Генштаб сообщает, что в результате агрессивных действий РФ многие мирные жители, включая детей, получили ранения или погибли. Несколько жилых объектов и гражданских сооружений были разрушены. Вся Украина по-прежнему находится под угрозой ракетных и воздушных атак.

На Северском и Слобожанском направлениях вражеские силы обстреливали более 15 населенных мест с помощью минометов и артиллерии. В районе юго-восточнее Андреевки в Луганской области были замечены попытки противника продвинуться вперед, но они были неудачными.

На Лиманском направлении враг выполнил воздушные удары в окрестностях Белогоровки в Луганской области и Веселого в Донецкой области, а также обстрелял свыше 15 населенных пунктов. На Бахмутском направлении, возле Андреевки и Клещиевки, враг пытался вернуть утраченные позиции, однако безрезультатно.

На Авдеевском направлении украинские оборонительные силы успешно сопротивляются атакам, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны противника. Та же ситуация наблюдается в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении были зафиксированы попытки противника вернуть потерянные позиции близ Старомайорского, но они не увенчались успехом.

На Запорожском направлении, восточнее Работиного, и на Херсонском направлении в районах Зеленого Гая, Одрадокаменки и Белозерки противник также пытался провести агрессивные операции, включая воздушные удары.

скриншот
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
скриншот
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что 13 августа российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Под вражеский огонь попали Торецк и Северск. В результате очередной атаки РФ пострадали люди. По этому факту прокуратура уже начала досудебное расследование.

Кроме того, российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.

Также мы писали, что в воскресенье, 13 августа, российские оккупанты обстреляли поселок Широкая Балка Херсонской области. В результате обстрела количество жертв российских сил возросло, а в больнице умер 12-летний мальчик.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости Украины 13 августа: Шольц о ракетах Taurus для Украины и обстрел Херсонщины

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз