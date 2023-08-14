Оккупанты нанесли 99 ударов по Запорожской области за сутки: есть погибшие и разрушения

Разрушение после российского обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, за сутки по Запорожской области россияне нанесли 99 ударов.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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Всего оккупанты нанесли 99 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области. Так, 7 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Новодаровку и Малые Щербаки. 5 ударов с РСЗО пришлись по Новодаровке, Степногорску, Каменскому и Павловке, 3 ракетных удара — по Степному, а также авиационный удар по Пятихаткам.

"За прошедшие сутки военные РФ совершили 83 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Зализничное, Новоандреевки, Орехова, Новодаровки, Малиновки, Левадного, Малой Токмачки, Чаривного, Червоного, Ольговского, Верхней Терсы, Белогорья, Степногорска, Малых Щербаков, Пятихаток, Лобкового, Степового и Плавней", — сообщили в ОВА.

Последствия обстрелов. Фото: Запорожская ОВА

Из-за действий российских террористов пострадали мирные жители.

"В результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь", — информирует ОВА.

Разрушение после российских обстрелов. Фото: ГСЧС

В сутки поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Атака по Запорожской области. Фото: МВД

Однако оккупанты продолжали террор и ночью. Так, в Запорожском районе около 2:00 враг нанес ракетные удары по одному из населенных пунктов.

"В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних повылетали окна", — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели ГСЧС на месте прилета. Фото: МВД

Спасатели проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и извлекали из-под завалов пострадавших.

"Трех человек удалось спасти, еще двое погибли", — сообщили в ведомстве.

Спасатели разбирают завалы. Фото: МВД

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