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Стоит ли украинцам ожидать вражеских обстрелов на День Независимости: объяснение Воздушных сил ВСУ

14 августа 2023 14:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стоит ли украинцам ожидать вражеских обстрелов на День Независимости: объяснение Воздушных сил ВСУ
Бойцы Вооруженных сил Украины на День Независимости. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат оценил угрозы вражеских атак на День Независимости. По его словам, Россия может попытаться атаковать Украину в любой момент, включая значимые даты, 24 августа. 

Об этом Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

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Спикер Воздушных сил ВСУ указал, что над украинским небом находилось до 30 российских воздушных объектов, включая беспилотники и самолеты. Поэтому ожидать от агрессора можно чего угодно. При этом Игнат уточнил, что решение о нападении может быть принято внезапно, и военное оборудование может быстро быть готово к боевым действиям. 

Он заверил, что украинские войска постоянно следят за обстановкой и прибегают к необходимым мерам безопасности.

"Понятно, что мы будем в эти дни более усиленно, более взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как это делаем и всегда. Здесь у нас каждый день это тревога и внимание. Поэтому нужно об этом помнить", — добавил Игнат.

Стоит отметить, что Россия регулярно атакует Украину, особенно в дни, которые имеют особое значение для украинцев. Как показатель, в прошлом году, 24 августа, была осуществлена ракетная атака на станцию в поселке Чаплино, что привело к большим жертвам среди гражданских лиц.

Напомним, что оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, за сутки по Запорожской области россияне нанесли 99 ударов.

Кроме того, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетные, 43 воздушные атаки и около 55 залповых обстрелов, целями которых стали позиции украинских сил и населенные пункты Украины.

 

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