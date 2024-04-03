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Чи використовувалася іноземна зброя для атак по РФ — у ГУР відповіли

3 квітня 2024 18:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чи використовувалася іноземна зброя для атак по РФ — у ГУР відповіли
Речник ГУР Андрій Юсов. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Головному управлінні розвідки заявили, що для атаки на військову інфраструктуру Росії в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалася зброя іноземного пошкодження. Операції проводилися виключно технікою українського виробництва.

Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов в коментарі "Радіо.Свобода".

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"Під час атаки на ці об'єкти ми не використовували зброю іноземного походження. Це факт. А те, що наша зброя здатна долати таку відстань, — цим наша галузь виробництва безпілотників може тільки пишатися", — сказав Юсов.

Речник не уточнив, чим саме могли бути уражені об'єкти в глибокому тилу Росії, адже відстань від України до обох міст становить понад 1000 км. Водночас він наголосив, що це "останні розробки" української військової промисловості, які "пройшли тестування".

Також Юсов підтвердив, що іранські ударні безпілотники-камікадзе Shahed-136 збиралися на одному з заводів, по яких було завдано удару. Він додав, що одна з будівель поруч була уражена російською ППО, чий тип наразі встановлюється.

"Такі випадки вже фіксуються не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять. Чим саме — наразі з'ясовуємо", — заявив Юсов.

Нагадаємо, невідомі безпілотники вчора атакували в Татарстані завод дронів, де виготовляли "шахеди", внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Водночас заступник голови ГУР Вадим Скібіцький заявив, що станом на зараз російські запаси налічують приблизно 950 ракет далекого радіусу дії.

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