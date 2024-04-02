У ГУР розповіли, скільки ракет великої дальності залишилося в Росії

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Фото: odessa-journal.com

ГУР надало інформацію про кількість ракет у Росії. За його даними, російські запаси налічують приблизно 950 ракет далекого радіусу дії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі РБК-Україна у вівторок, 2 квітня.

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"Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів", — розповіли у ГУР.

Скібіцький зазначив, що Росія прагне підтримувати свій арсенал на рівні не менше 900 ракет. Також він повідомив, що у квітні планується виробництво близько 40 ракет типу Х-101.

Скібіцький прогнозує, що Росія може здійснити кілька масованих ракетних ударів, після чого їм доведеться зробити перерву для поповнення запасів.

Він також згадав про російські крилаті ракети "Калібр", які ворог майже не використовує з осені 2023 року, але зараз їх запас становить не менше 260 одиниць, з планами на виробництво ще 30 ракет у квітні.

Наостанок, Скібіцький відзначив, що Росія модернізує свої протикорабельні ракети "онікс", і важко визначити, чи це ракети "циркон", чи модернізовані "онікси". Він додав, що наразі в Росії є 440 одиниць звичайних "оніксів".

"Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети "циркон", чи модернізовані "онікси", ― заявив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що Буданов попередив українців про запас "Калібрів" у росіян.

Раніше ми писали, що у ГУР розповіли, скільки атак запланувала Росія на об'єкти енергетики в Україні.