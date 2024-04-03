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Использовалось ли иностранное оружие для атак по РФ — в ГУР ответили

3 апреля 2024 18:11
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Илья Рябинин
редактор
Использовалось ли иностранное оружие для атак по РФ — в ГУР ответили
Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Главном управлении разведки заявили, что для атаки на военную инфраструктуру России в Елабуге и Нижнекамске не использовалось оружие иностранного повреждения. Операции производились исключительно техникой украинского производства.

Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии "Радио.Свобода".

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"Во время атаки на эти объекты мы не использовали оружие иностранного происхождения. Это факт. А то, что наше оружие способно преодолевать такое расстояние — этим наша отрасль производства беспилотников может только гордиться", — сказал Юсов.

Спикер не уточнил, чем именно могли быть поражены объекты в глубоком тылу России, ведь расстояние от Украины до обоих городов составляет более 1000 км. В то же время он подчеркнул, что это "последние разработки" украинской военной промышленности, "прошедшие тестирование".

Также Юсов подтвердил, что иранские ударные беспилотники-камикадзе Shahed-136 собирались на одном из заводов, по которым был нанесен удар. Он добавил, что одно из зданий рядом было поражено российским ПВО, чей тип устанавливается.

"Такие случаи уже фиксируются не впервые. Пытаясь сбивать какие-то другие цели, они сами себе, как правило, больше всего и вредят. Чем именно — сейчас выясняем", — заявил Юсов.

Напомним, ранее неизвестные беспилотники вчера атаковали в Татарстане завод дронов, где производили "шахеды", в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

В то же время замглавы ГУР Вадим Скибицкий заявил, что по состоянию на сегодняшний день российские запасы насчитывают примерно 950 ракет дальнего радиуса действия.

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