Чи вважати злочинцями тих, хто отримав паспорт РФ: пояснення Лубінця

Український омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: пресслужба Офісу Президента України

Українці, які змушені отримувати російські паспорти, не можуть вважатися злочинцями. Таких людей логічніше вважати жертвами російського беззаконня.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав на своєму Telegram-каналі.

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Звернення від громадян

За словами Дмитра Лубінця, до нього в останній час часто звертаються з приводу примусової паспортизації на окупованих територіях України.

Так, громадянка України на ім’я Людмила звернулася до омбудсмена щодо її батьків.

"Родина не полишала рідний дім, доки постійні обстріли з боку країни-терориста не стали загрожувати їхньому життю. Але окупаційна влада зробила неможливим виїзд з тимчасово окупованої території без наявності російського паспорта", — розповів Лубінець.

Не злочинці, а жертви

Уповноважений ВР нагадав, що примушування до отримання чужого громадянства є грубим порушенням норм міжнародного права. Про це, зокрема, йдеться у статті 45 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до Четвертої Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 року.

Крім того, Лубінець нагадав, що 25 стаття Конституції України надає право на зміну громадянства.

"Наголошую, особи, які змушені отримувати паспорт РФ за таких обставин, не можуть вважатися злочинцями, радше — жертвами злочину!" — заявив омбудсмен.

Нагадаємо, що 1 травня Ірина Верещук прокоментувала указ Володимира Путіна про депортацію з окупованих територій усіх українців, які не хочуть отримувати російське громадянство.

За її словами, якщо окупанти планують депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем.

Також Верещук нагадала українцям, які перебувають на окупованій території, що їм не варто отримувати громадянство країни-агресора.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував таку позицію Верещук.