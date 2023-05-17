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Считать ли преступниками тех, кто получил паспорт РФ: объяснение Лубинца

17 мая 2023 15:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Считать ли преступниками тех, кто получил паспорт РФ: объяснение Лубинца
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинцы, вынужденные получать российские паспорта, не могут считаться преступниками. Таких людей логичнее считать жертвами российского беззакония.

Об этом уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец написал на своем Telegram-канале.

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Обращение от граждан

По словам Дмитрия Лубинца, к нему в последнее время часто обращаются по поводу принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины.

Так, гражданка Украины по имени Людмила обратилась к омбудсмену в отношении ее родителей.

"Семья не покидала родной дом, пока постоянные обстрелы со стороны страны-террориста не стали угрожать их жизни. Но оккупационные власти сделали невозможным выезд с временно оккупированной территории без наличия российского паспорта", — рассказал Лубинец.

Не преступники, а жертвы

Уполномоченный ВР напомнил, что принуждение к получению чужого гражданства является грубым нарушением норм международного права. Об этом говорится в статье 45 Положения о законах и обычаях войны на суше, которое является приложением к Четвертой Гаагской конвенции от 18 октября 1907 года.

Кроме того, Лубинец напомнил, что 25 статья Конституции Украины дает право на изменение гражданства.

"Отмечаю, лица, которые вынуждены получать паспорт РФ при таких обстоятельствах, не могут считаться преступниками, скорее жертвами преступления!" — заявил омбудсмен.

Напомним, что 1 мая Ирина Верещук прокомментировала указ Владимира Путина о депортации с оккупированных территорий всех украинцев, не желающих получать российское гражданство.

По ее словам, если оккупанты планируют депортировать из ВОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, то нет проблем.

Также Верещук напомнила находящимся на оккупированной территории украинцам, что им не стоит получать гражданство страны-агрессора.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг критике такую позицию Верещук.

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