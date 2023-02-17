Російські війська навряд чи зможуть захопити Бахмут до 24 лютого, пише ISW

Українська армія не дасть путіну приводу відсвяткувати рік війни взяттям Бахмута

Російська армія навряд чи зможе захопити місто Бахмут до 24 лютого. Натомість росіяни, імовірно, відзначать роковини вторгнення серією ракетних ударів по українських містах і селах.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Бої за Бахмут: що змінилося

У ISW нагадали слова секретаря РНБО України Олексія Данілова про те, що російські війська намагатимуться захопити місто Бахмут на Донеччині до 24 лютого, роковин вторгнення.

Втім, зазначили аналітики Інституту, схоже, що в районі Бахмута нічого особливо не змінилося, зокрема, окупаційні війська не прискорюють темпи наступу.

Чи захоплять росіяни Бахмут

Експерти ISW зазначають, що підрозділи Сил оборони України можуть самі залишити Бахмут, якщо вирішать, що втрати, пов’язані з утриманням міста, занадто високі.

Але станом на зараз, прогнозує Інститут вивчення війни, українська оборона не дасть російським окупантам шансів захопити місто до 24 лютого.

Тому, скоріш за все, росіяни спробують завдати кількох ракетних ударів на роковини вторгнення, бо реальних успіхів у наземній операції, зокрема, в районі Бахмута, вони не мають.

Нагадаємо, учора, 16 лютого, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що у невдачі окупантів під Бахмутом винне військове керівництво в москві. Пригожин запевнив, що Бахмут можна було захопити ще у грудні.

Фото з російських ЗМІ