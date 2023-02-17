Российские войска вряд ли смогут захватить Бахмут до 24 февраля.

Украинская армия не даст путину повода отпраздновать год войны взятиям Бахмута

Российская армия вряд ли сможет захватить город Бахмут до 24 февраля. Зато россияне, вероятно, отметят годовщину вторжения серией ракетных ударов по украинским городам и селам.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Бои за Бахмут: что изменилось

В ISW напомнили слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что российские войска будут пытаться захватить город Бахмут в Донецкой области до 24 февраля, годовщину вторжения.

Впрочем, отметили аналитики Института, похоже, что в районе Бахмута ничего особенно не изменилось, в частности, оккупационные войска не ускоряют темпы наступления.

Захватят ли россияне Бахмут

Эксперты ISW отмечают, что подразделения Сил обороны Украины могут сами покинуть Бахмут, если решат, что потери, связанные с содержанием города, слишком высоки.

Но на сегодня, прогнозирует Институт изучения войны, украинская оборона не даст российским оккупантам шансов захватить город до 24 февраля.

Поэтому, скорее всего, россияне попытаются нанести несколько ракетных ударов на годовщину вторжения, потому что реальных успехов в наземной операции, в частности, в районе Бахмута, они не имеют.

Напомним, вчера, 16 февраля, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в неудаче оккупантов под Бахмутом виновато военное руководство в москве. Пригожин заверил, что Бахмут можно было взять еще в декабре.

Фото из российских СМИ