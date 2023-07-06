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Україна повернула з російського полону ще 45 захисників

6 липня 2023 15:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна повернула з полону ще 45 українських захисників
Українські захисники, які повернулися додому. Фото: Андрій Єрмак/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Україні вдалося повернути додому ще 45 українських захисників з російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та ще двоє цивільних. 

Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

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"Серед них двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець із Херсону. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них — герой", — сказав Єрмак. 

Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram
Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram
Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram
Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram
Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram
Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram
Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram
Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram
Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram
Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Нагадаємо, 11 червня відбувся попередній обмін полоненими, за результатами якого додому повернулися 95 українських військових. Серед них, зокрема, були оборонці Маріуполя та острова Зміїний. 

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