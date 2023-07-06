Україна повернула з полону ще 45 українських захисників

Україна повернула з російського полону ще 45 захисників
Україні вдалося повернути додому ще 45 українських захисників з російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та ще двоє цивільних.
Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Україна повернула 45 полонених захисників
"Серед них двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець із Херсону. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них — герой", — сказав Єрмак.
Нагадаємо, 11 червня відбувся попередній обмін полоненими, за результатами якого додому повернулися 95 українських військових. Серед них, зокрема, були оборонці Маріуполя та острова Зміїний.