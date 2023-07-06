Україна повернула з полону ще 45 українських захисників

Українські захисники, які повернулися додому. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Україні вдалося повернути додому ще 45 українських захисників з російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та ще двоє цивільних.

Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"Серед них двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець із Херсону. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них — герой", — сказав Єрмак.

Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Звільнені з полону в рамках обміну 6 липня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Нагадаємо, 11 червня відбувся попередній обмін полоненими, за результатами якого додому повернулися 95 українських військових. Серед них, зокрема, були оборонці Маріуполя та острова Зміїний.