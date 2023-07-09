Обязаны ли военные возвращаться на службу после освобождения из плена

Украинские военные, которых вернули из российского плена. Фото: t.me/Koord_shtab

Украинские военные, которые возвращаются из российского плена, направляются в резервные воинские части. По закону пребывание в плену не дает бойцам права уволиться со службы.

Об этом сообщает "Медийная инициатива по правам человека".

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Согласно ст. 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей", по возвращении из плена военнослужащий проходит обследование и реабилитацию. После этого он получает заключение военно-врачебной комиссии о пригодности или ограниченной пригодности. Военные должны вернуться в свою часть.

К тому же в Украине действуют положения пункта 17 раздела XIII "Инструкции по организации учета личного состава" в системе Министерства обороны Украины, в котором говорится, что все военнослужащие, освобожденные из плена, направляются в резервные воинские части.

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Уже более шести месяцев рассмотрения в ВРУ ожидает законопроект № 8061. Он предлагает внести изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Законодатель хочет предоставить военным право увольняться с военной службы по возвращении из российского плена. В законопроекте также говорится о том, чтобы предоставить возможность отсрочки от мобилизации для тех, кто был в плену и захотел завершить военную службу.

В пояснительной записке отметили, что законодательство Украины не учитывает морально-психологическое состояние освобожденных из плена военных, а также их способность в дальнейшем выполнять служебные обязанности.

По состоянию на сегодняшний день после медицинского обследования и лечения военного должны зачислять в резервное подразделение с учетом ограничений в службе, если об этом говорится в заключении ВЛК.

"О зачислении в резервное подразделение военнослужащий пишет рапорт на командира воинской части. Сейчас инструкция Минобороны — единственный нормативно-правовой акт, регулирующий отношения освобожденного из плена военнослужащего и подразделения, в котором он служит", — рассказала координатор групп семей пленных Медийной инициативы за права человека Елена Белячкова.

Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что командир полка "Азов" Денис Прокопенко прокомментировал ситуацию на поле боя с российскими оккупантами. К тому же он рассказал, вернется ли на фронт. По его словам, для этого бойцы "Азова" и вернулись домой.