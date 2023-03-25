Чи зупинили росіяни наступ у Бахмуті: в ЗСУ прокоментували дані британської розвідки
Наразі Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Дані британської розвідки щодо сповільнення наступу росії на Бахмут потребують детального аналізу.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.
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Коментар представника ЗСУ
Череватий зазначив, що боєзіткнень у районі Бахмута дійсно стало менше, однак він зазначив, що заява Міністерства оборони Великої Британії щодо ситуації на цьому напрямку фронту потребує більш детального аналізу.
"Це потребує аналізу, але принаймні найближчі три дні показують, що сьогодні на Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень. Ще недавно їх було 30-50, але це потребує детальнішого аналізу. Я думаю, найближчий тиждень це покаже, бо поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій", — сказав Череватий у відповідь на запитання журналістів.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що спроби росії захопити Бахмут зазнають невдач через втрати та виснаження військових підрозділів. Через це наступ фактично зупинився.
Водночас британська розвідка вказує на ймовірне зміщення оперативного фокуса росії у напрямку Авдіївки, на південь від Бахмута, та сектору Кремінна-Сватове на півночі. Ці райони, ймовірно, є місцями, де росія прагне стабілізувати свою лінію фронту.
Також Інститут вивчення війни раніше наголосив, що російський наступ на Бахмут, як і наступальна операція загарбників загалом, наближається до кульмінації. Імовірність повного захоплення Бахмута мала.