Остановили ли россияне наступление в Бахмуте: в ВСУ прокомментировали данные британской разведки

Бои в районе Бахмута продолжаются

В настоящее время Бахмут остается эпицентром боевых действий. Данные британской разведки о замедлении наступления россии на Бахмут требуют детального анализа.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Комментарий представителя ВСУ

Череватый отметил, что боестолкновений в районе Бахмута действительно стало меньше, однако он отметил, что заявление Министерства обороны Великобритании относительно ситуации на этом направлении фронта требует более детального анализа.

"Это требует анализа, но по крайней мере ближайшие три дня показывают, что сегодня на Бахмутском направлении было 18 боеприкосновений. Еще недавно их было 30-50, но это требует более детального анализа. Я думаю, ближайшая неделя это покажет, потому что пока Бахмут остается эпицентром боевых действий", — сказал Череватый в ответ на вопросы журналистов.

Напомним, ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что попытки россии захватить Бахмут терпят неудачи из-за потерь и истощения военных подразделений. Из-за этого наступление фактически остановилось.

В то же время британская разведка указывает на вероятное смещение оперативного фокуса россии в направлении Авдеевки, к югу от Бахмута и сектора Кременно-Сватово на севере. Эти районы, вероятно, являются местами, где россия стремится стабилизировать свою линию фронта.

Также Институт изучения войны ранее подчеркнул, что российское наступление на Бахмут, как и наступательная операция захватчиков в целом, близится к кульминации. Вероятность полного захвата Бахмута мала.