Чим F-16 відрізняється від МіГ-29: повний розбір

Винищувач F-16. Фото: google.com

Україна отримала від Словаччини усі обіцяні цією країною 13 винищувачів МіГ-29. Проте, окрім них, наша держава потребує західних винищувачів F-16.

Новини.LIVE зібрали інформацію про літаки та з'ясували, чим вони відрізняються.

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Чим схожі F-16 та МіГ-29

На перший погляд, літаки дуже схожі як за габаритами, так і за льотними характеристиками. Загалом, обидві машини створювались для однакових завдань та належать до бойової авіації четвертого покоління та до легкого класу машин.

Швидкість у них майже однакова: 2 450 км/год у МіГ-29 проти 2 410 км/год у F-16. Досяжна висота для обох машин — 18 км.

За деякими параметрами може здатися, що радянський МіГ-29 навіть перевершує F-16. Але чи справді це так і які їхні функції в самому небі під час бойових дій та чим вони все ж відрізняються.

Чим відрізняються літаки

Відрізнити обидві машини можна неозброєним оком. Без палива та озброєння американський літак важить 9,5 тонни проти майже 11 тонн у радянського. Це через те, що в МіГ-29 не один, а два двигуни.

Проте багато експертів пояснюють, що два двигуни — це не завжди перевага, оскільки вони дуже шумлять, з них йде багато диму, є велика теплова пляма, що дозволяє літак легко збити та швидше помітити на радарах.

Також радянський літак не модернізувався з 1980-х років, порівняно із західним винищувачем. На сьогодні F-16 має близько 15 варіантів, останні з яких досі виробляють на експорт.

Літак МіГ-29. Фото: Wikipedia

Відомо, що усього було вироблено близько 1 600 МіГів усіх модифікацій, а F-16 майже втричі більше – 4 600.

Що стосується F-16, то цей винищувач багатоцільовий, що дозволяє застосовувати його для різних завдань. Умовно, якщо він має завдання знищити певний опорний пункт окупантів, а на шляху йому трапляється ворожий винищувач, то він може змінити завдання — ліквідувати літак противника та повернутися до попереднього курсу.

Винищувач F-16. Фото: Military Media Centre

Ще один фактор, який говорить про переваги F-16 — це призначений ресурс. Тобто граничний час, після якого літак треба списувати, бо літати на ньому стає небезпечно.

Перші модифікації F-16 мали ресурс 8 тисяч годин. Це означає, що за нормальної кількості польотів їх експлуатація розрахована на 40 років.

Зовсім інша ситуація з МіГ-29. Спочатку вони мали ресурс лише 2,5 тисячі годин, а пізніші версії - до 4 тисяч. Іншими словами, удвічі менше, тобто експлуатація радянських винищувачів розрахована максимум на 20 років.

Нагадаємо, 19 травня США на саміті G7 офіційно дали "зелене світло" винищувачам F-16 для України.