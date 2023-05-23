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Чем F-16 отличается от МиГ-29: полный разбор

23 мая 2023 18:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Чем F-16 отличается от МиГ-29: полный разбор
Истребитель F-16. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина получила от Словакии все обещанные этой страной 13 истребителей МиГ-29. Однако кроме них, наше государство нуждается в западных истребителях F-16.

Новини.LIVE собрали информацию о самолетах и выяснили, чем они отличаются.

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Чем похожи F-16 и МиГ-29

На первый взгляд, самолеты очень похожи как по габаритам, так и по летным характеристикам. Обе машины создавались для одинаковых задач и относятся к боевой авиации четвертого поколения и к легкому классу машин.

Скорость у них почти одинаковая: 2450 км/ч у МиГ-29 против 2410 км/ч у F-16. Достижимая высота для обеих машин — 18 км.

По некоторым параметрам может показаться, что советское МиГ-29 даже превосходит F-16. Но действительно ли это так и какие их функции в самом небе во время боевых действий и чем они все же отличаются.

Чем отличаются самолеты

Различить обе машины можно невооруженным глазом. Без топлива и вооружения американский самолет весит 9,5 тонны против почти 11 тонн у советского. Это потому, что в МиГ-29 не один, а два двигателя.

Однако многие эксперты объясняют, что два двигателя — это не всегда преимущество, поскольку они очень шумят, из них идет много дыма, большое тепловое пятно, позволяющее самолет легко сбить и быстрее заметить на радарах.

Также советский самолет не модернизировался с 1980-х годов по сравнению с западным истребителем. На сегодня F-16 имеет около 15 вариантов, последние из которых до сих пор производят на экспорт.

МиГ-29
Самолет МиГ-29. Фото: Wikipedia

Известно, что всего было произведено около 1600 МиГ всех модификаций, а F-16 почти втрое больше — 4600.

Что касается F-16, то этот многоцелевой истребитель, позволяющий применять его для различных задач. Условно, если у него есть задача уничтожить определенный опорный пункт оккупантов, а на пути ему попадается вражеский истребитель, то он может изменить задачу — ликвидировать самолет противника и вернуться к предыдущему курсу.

истребитель F-16
Истребитель F-16. Фото: Military Media Centre

Еще один фактор, который говорит о преимуществах F-16 – это назначенный ресурс. То есть предельное время, после которого самолет нужно списывать, потому что летать на нем становится небезопасно.

Первые модификации F-16 имели ресурс в 8 тысяч часов. Это значит, что при нормальном количестве полетов их эксплуатация рассчитана на 40 лет.

Совсем другая ситуация с МиГ-29. Сначала они имели ресурс всего 2,5 тысячи часов, а более поздние версии - до 4 тысяч. Другими словами, вдвое меньше, то есть эксплуатация советских истребителей рассчитана максимум на 20 лет.

Напомним, 19 мая США на саммите G7 официально дали "зеленый свет" истребителям F-16 для Украины.

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