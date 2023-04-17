​​​​​​​Словаччина передала Україні усі обіцяні МіГ-29: скільки літаків отримали ЗСУ

Словацький літак МіГ-29, який передали Україні. Фото: Facebook-сторінка Ярослава Надя

Україна отримала від Словаччини усі обіцяні цією країною 13 винищувачів МіГ-29. З міркувань безпеки вони були перевезені до України наземним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Словаччини.

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Словаччина заявила, що передала на потреби Збройних сил України усі обіцяні бойові винищувачі МіГ-29.

Усього Україна отримала 13 літаків, чотири з яких були передані ще у березні.

Коментар міністра

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь розповів про деталі цього процесу.

"Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку", — наголосив очільник словацького Міноборони.

Надь додав, що винишувачі МіГ-29 стануть суттєвою опорою для Збройних сил України у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер розповів про те, що уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29, ще 17 березня.

Перші чотири літаки Україна отримала ще у кінці березня.