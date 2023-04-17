Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Словаччина передала Україні усі обіцяні МіГ-29: скільки літаків отримали ЗСУ arrow

​​​​​​​Словаччина передала Україні усі обіцяні МіГ-29: скільки літаків отримали ЗСУ

17 квітня 2023 10:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Словаччина передала Україні усі обіцяні МіГ-29: скільки літаків отримали ЗСУ
Словацький літак МіГ-29, який передали Україні. Фото: Facebook-сторінка Ярослава Надя
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна отримала від Словаччини усі обіцяні цією країною 13 винищувачів МіГ-29. З міркувань безпеки вони були перевезені до України наземним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Словаччини.

Читайте також:

Словацькі літаки в Україні

Словаччина заявила, що передала на потреби Збройних сил України усі обіцяні бойові винищувачі МіГ-29.

Усього Україна отримала 13 літаків, чотири з яких були передані ще у березні.

Коментар міністра

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь розповів про деталі цього процесу.

"Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку", — наголосив очільник словацького Міноборони.

Надь додав, що винишувачі МіГ-29 стануть суттєвою опорою для Збройних сил України у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер розповів про те, що уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29, ще 17 березня.

Перші чотири літаки Україна отримала ще у кінці березня.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB