Стало відомо, чому Захід вирішив надати F-16

Американський багатоцільовий винищувач F-16. Фото: US Air Force/Flickr

Колективний Захід після тривалих роздумів погодився надати Україні довгоочікувані американські бойові літаки F-16 і підготувати українських пілотів. Але на це вплинула одна з головних причин, яка простимулювала зрушення цього питання, і пов'язана вона з Європейським робочим турне Президента Володимира Зеленського.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

"Безумовно, головний підсумок G7 для України — це рішення щодо F-16", — сказав Фесенко.

За словами Фесенка, це рішення було фіналізовано саме на цьому саміті.

"Я думаю, що тут далася взнаки європейська "подорож" напередодні Володимира Зеленського, його активна робота з лідерами європейських країн", — зазначив політолог.

При цьому Фесенко нагадав, що вже під час візиту українського лідера до Великої Британії було досягнуто домовленості про навчання наших пілотів.

"Але тоді виникло питання про те, що США повинні дати згоду на постачання F-16. І ось, судячи з усього, остаточно це питання було вирішено в Хіросімі", — зауважив Фесенко.

Що було на G7

Президент України Володимир Зеленський розповів про формулу миру на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма. За його словами, світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир.

Також ми писали, що лідери "Великої сімки" зробили гучну заяву щодо України. Зокрема, висловили непохитну підтримку та закликали Росію негайно припинити війну проти українського народу.