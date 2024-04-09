Чим місія МАГАТЕ може зашкодити Україні у історії з дроном на ЗАЕС

Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Фото: сайт МАГАТЕ

Місія МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій атомній електростанції, навряд чи зафіксує ті важливі нюанси дронової атаки на ЗАЕС, які допоможуть вийти на російських виконавців цього вибуху. А, значить, Росія отримає можливість звинувачувати в ударі по атомній електростанції Україну.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, у ситуації із вибухом дрона на Запорізькій АЕС на руку Росії може зіграти місія МАГАТЕ, яка перебуває на території цієї електростанції.

"Представники місії можуть лише зафіксувати сам факт вибуху, не аналізуючи, звідки прилетів цей дрон, якою була траєкторія його польоту – усі ці важливі нюанси, які могли б вивести на російських виконавців цієї атаки", — пояснив експерт.

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Відсутність же повноцінного аналізу, зокрема, уламків безпілотника (які б показали, чий це апарат — український чи російський), якраз і зіграє на руку Росії, для її чергової інформаційно-психологічної спецоперації.

"Таким чином, росіяни зможуть звинувачувати у цій атаці на ядерний об’єкт, який вони контролюють, Україну", — підкреслив Снєгирьов.

Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС здетонував безпілотник. У ГУР, коментуючи інцидент заявили, що завдавати удари, зокрема імітаційні, по станції — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна.

Як розповіли у МАГАТЕ, внаслідок атаки не було виявлено пошкоджень систем, які мають критичне значення для ядерної безпеки або безпеки території станції.