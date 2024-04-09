Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чим місія МАГАТЕ може зашкодити Україні у історії з дроном на ЗАЕС arrow

Чим місія МАГАТЕ може зашкодити Україні у історії з дроном на ЗАЕС

9 квітня 2024 02:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чим місія МАГАТЕ може зашкодити Україні у історії з дроном на ЗАЕС
Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Фото: сайт МАГАТЕ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Місія МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій атомній електростанції, навряд чи зафіксує ті важливі нюанси дронової атаки на ЗАЕС, які допоможуть вийти на російських виконавців цього вибуху. А, значить, Росія отримає можливість звинувачувати в ударі по атомній електростанції Україну.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Місія МАГАТЕ фіксує мінімум деталей атаки

За словами Дмитра Снєгирьова, у ситуації із вибухом дрона на Запорізькій АЕС на руку Росії може зіграти місія МАГАТЕ, яка перебуває на території цієї електростанції.

"Представники місії можуть лише зафіксувати сам факт вибуху, не аналізуючи, звідки прилетів цей дрон, якою була траєкторія його польоту – усі ці важливі нюанси, які могли б вивести на російських виконавців цієї атаки", — пояснив експерт.

Росія отримує шанс на ІПСО

Відсутність же повноцінного аналізу, зокрема, уламків безпілотника (які б показали, чий це апарат — український чи російський), якраз і зіграє на руку Росії, для її чергової інформаційно-психологічної спецоперації.

"Таким чином, росіяни зможуть звинувачувати у цій атаці на ядерний об’єкт, який вони контролюють, Україну", — підкреслив Снєгирьов.

Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС здетонував безпілотник. У ГУР, коментуючи інцидент заявили, що завдавати удари, зокрема імітаційні, по станції — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна.

Як розповіли у МАГАТЕ, внаслідок атаки не було виявлено пошкоджень систем, які мають критичне значення для ядерної безпеки або безпеки території станції.

російські війська
ЗАЕС
окупанти
МАГАТЕ
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку