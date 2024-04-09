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Чем миссия МАГАТЭ может навредить Украине в истории с дроном на ЗАЭС

9 апреля 2024 02:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Чем миссия МАГАТЭ может навредить Украине в истории с дроном на ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Фото: сайт МАГАТЭ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Находящаяся на Запорожской атомной электростанции миссия МАГАТЭ вряд ли зафиксирует те важные нюансы дроновой атаки на ЗАЭС, которые помогут выйти на российских исполнителей этого взрыва. А значит, Россия получит возможность обвинять в ударе по атомной электростанции Украину.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, в ситуации со взрывом дрона на Запорожской АЭС на руку России может сыграть находящаяся на территории этой электростанции миссия МАГАТЭ.

"Представители миссии могут лишь зафиксировать сам факт взрыва, не анализируя, откуда прилетел этот дрон, какова была траектория его полета – все эти важные нюансы, которые могли бы вывести на российских исполнителей эту атаку", — пояснил эксперт.

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Отсутствие же полноценного анализа, в частности, обломков беспилотника (которые показали бы, чей это аппарат — украинский или российский), как раз и сыграет на руку России, для ее очередной информационно-психологической спецоперации.

"Таким образом, россияне смогут обвинять в этой атаке ядерный объект, который они контролируют, Украину", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, 7 апреля на территории ЗАЭС сдетонировал беспилотник. В ГУР, комментируя инцидент, заявили, что наносить удары, в том числе имитационные, по станции — это постоянная преступная практика оккупантов, а Украина к этим провокациям не причастна.

Как рассказали в МАГАТЭ, в результате атаки не было обнаружено повреждений систем, имеющих критическое значение для ядерной безопасности или безопасности территории станции.

российские войска
ЗАЭС
оккупанты
МАГАТЭ
Дмитрий Снегирев
война в Украине

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