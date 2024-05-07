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Чмут рассказал, завершится ли война в Украине до конца 2024 года

7 мая 2024 09:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Чмут рассказал, завершится ли война в Украине до конца 2024 года
Тарас Чмут. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военный аналитик Тарас Чмут не исключает, что война в Украине может закончиться уже к концу 2024 года. По мнению эксперта, военная помощь Соединенных Штатов в размере 61 миллиарда долларов позволит нашему государству воевать до следующего года.

Об этом Чмут сказал в интервью ТСН.

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"Все может быть. Мы живем в мире, где возможно что угодно. После 24 февраля 2022 года все должны воспринимать мир как такой, в котором возможно все", — сказал Чмут, комментируя возможность окончания войны в 2024-м.

Комментируя оказание военной помощи США, он заявил, что это позволит Украине воевать еще по крайней мере год.

"Это позволит стране бороться еще в этом году точно", — сказал Чмут.

Напомним, ранее свой прогноз по окончании войны в Украине озвучил начальник ГУР Кирилл Буданов. Перед этим стало известно, что Россия может начать большое наступление уже в июне этого года.

война
ВСУ
украинцы
Украина
война в Украине
Тарас Чмут

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