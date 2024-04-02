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Чому атаки на великі десантні кораблі є передумовою ударів по Кримському мосту

2 квітня 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому атаки на великі десантні кораблі є передумовою ударів по Кримському мосту
Наслідки атаки на Кримський міст. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Втрати великих десантних кораблів Чорноморського флоту у перспективі можуть обернутися для окупантів ще й ударами по Кримському мосту. Бо флот був запасним логістичним маршрутом для постачання на окупований півострів зброї та військ.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Удари по Чорноморському флоту — предтеча ударів по Кримському мосту

"Удари по великих десантних кораблях — це також і певною мірою удари по Кримському мосту", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Причиною тут є те, що великі десантні кораблі фактично дублювали логістичний маршрут через Кримський міст, а тепер, після уражень цих суден, у росіян залишається фактично один маршрут для транспортування зброї та військ.

Російські війська в Криму можуть опинитися в блокаді

Експерт нагадав, що росіяни планують збудувати залізничну гілку з Ростова-на-Дону до Криму, аби компенсувати втрати морської логістики.

"Втім, цей процес є дуже тривалим у часі й неймовірно дорогим з фінансової точки зору", — наголосив Снєгирьов.

Крім того, у цього проєкту є кілька слабких місць – це кілька шляхопроводів (крім Кримського мосту), виведення з ладу яких унеможливить роботу нової транспортної артерії.

"І усе це разом зі знищенням та пошкодженням великих десантних кораблів фактично означатиме транспортну блокаду російських військ у Криму", — упевнений військовий експерт.

Нагадаємо, що у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України затопив російський корвет проєкту 21260 "Сергей Котов".

24 березня у Севастополі були уражені два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, "Азов" і "Ямал".

А 26-го був уражений ракетою "Нептун" захоплений росіянами ще 2014 року корабель "Костянтин Ольшанський".

російські війська
Крим
окупанти
Дмитро Снєгирьов
Кримський міст
війна в Україні

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