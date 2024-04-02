Почему атаки на большие десантные корабли являются предтечей ударов по Крымскому мосту

Последствия атаки на Крымский мост. Фото: росСМИ

Потери крупных десантных кораблей Черноморского флота в перспективе могут обернуться для оккупантов еще и ударами по Крымскому мосту. Ибо флот был запасным логистическим маршрутом для снабжения оккупированного полуострова оружия и войск.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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"Удары по большим десантным кораблям — это также и в определенной степени удары по Крымскому мосту", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Причиной здесь является то, что большие десантные корабли фактически дублировали логистический маршрут через Крымский мост, а теперь после поражений этих судов у россиян остается фактически один маршрут для транспортировки оружия и войск.

Российские войска в Крыму могут оказаться в блокаде

Эксперт напомнил, что россияне планируют построить железнодорожную ветку из Ростова-на-Дону в Крым, чтобы компенсировать потери морской логистики.

"Впрочем, этот процесс очень длительный во времени и невероятно дорогостоящий с финансовой точки зрения", — подчеркнул Снегирев.

Кроме того, у этого проекта есть несколько слабых мест — это несколько путепроводов (кроме Крымского моста), выведение из строя которых сделает невозможным работу новой транспортной артерии.

"И все это вместе с уничтожением и повреждением крупных десантных кораблей будет фактически означать транспортную блокаду российских войск в Крыму", — уверен военный эксперт.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины затопило российский корвет проекта 21260 "Сергей Котов".

24 марта в Севастополе были поражены два больших десантных корабля Черноморского флота РФ, "Азов" и "Ямал".

А 26-го был поражен ракетой "Нептун" захваченный россиянами еще в 2014 году корабль "Константин Ольшанский".