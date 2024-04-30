Чому Казахстан погодився на продаж літаків США
Влада Казахстану, дружньої до Російської Федерації країни, тим не менш має свої персональні інтереси — як фінансові, так і геополітичні. Зокрема, залишаючись в складі проросійської військової структури, ОДКБ, ця країна в останній час дрейфує у напрямку співпраці з США, саме тому очільник Казахстану міг погодитися на угоду із літаками для України.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.
Фінансова вигода Астани
На думку Петра Черника, мотивами влади Казахстану в історії із імовірним продажем літаків Сполученим Штатам Америки з подальшою передачею цієї техніки України може бути банальне бажання заробити.
"Гроші так не варто скидати з рахунків, у нинішній ситуації багато хто хоче заробити", — підкреслив експерт.
Від Росії до США
Крім того, наголосив Черник, Астана могла керуватися певними геополітичними інтересами.
"Так, Казахстан є членом ОДКБ, має тісні зв’язки з Росією. Але при цьому в останній час цілком очевидно дрейфує у напрямку Сполучених Штатів, має спільні бізнес-проєкти із американськими компаніями", — нагадав експерт.
Тож у історії з продажем казахстанських літаків США можуть бути задіяні різні фактори, які врешті-решт зіграють на руку Україні.
Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що США закупили у Казахстану 81 бойовий літак радянського зразка. Офіційно мотив покупки невідомий, але преса припускає, що скоріш за все повітряні судна з'являться в Україні.
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