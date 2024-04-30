Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чому Казахстан погодився на продаж літаків США arrow

Чому Казахстан погодився на продаж літаків США

30 квітня 2024 23:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому Казахстан погодився на продаж літаків США
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (праворуч) разом із очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном. Фото: Держдеп США
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Влада Казахстану, дружньої до Російської Федерації країни, тим не менш має свої персональні інтереси — як фінансові, так і геополітичні. Зокрема, залишаючись в складі проросійської військової структури, ОДКБ, ця країна в останній час дрейфує у напрямку співпраці з США, саме тому очільник Казахстану міг погодитися на угоду із літаками для України.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Читайте також:

Фінансова вигода Астани

На думку Петра Черника, мотивами влади Казахстану в історії із імовірним продажем літаків Сполученим Штатам Америки з подальшою передачею цієї техніки України може бути банальне бажання заробити.

"Гроші так не варто скидати з рахунків, у нинішній ситуації багато хто хоче заробити", — підкреслив експерт.

Від Росії до США

Крім того, наголосив Черник, Астана могла керуватися певними геополітичними інтересами.

"Так, Казахстан є членом ОДКБ, має тісні зв’язки з Росією. Але при цьому в останній час цілком очевидно дрейфує у напрямку Сполучених Штатів, має спільні бізнес-проєкти із американськими компаніями", — нагадав експерт.

Тож у історії з продажем казахстанських літаків США можуть бути задіяні різні фактори, які врешті-решт зіграють на руку Україні.

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що США закупили у Казахстану 81 бойовий літак радянського зразка. Офіційно мотив покупки невідомий, але преса припускає, що скоріш за все повітряні судна з'являться в Україні.

США
Казахстан
Касим-Жомарт Токаєв
Петро Черник
літаки
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри