Чому Казахстан погодився на продаж літаків США

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (праворуч) разом із очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном. Фото: Держдеп США

Влада Казахстану, дружньої до Російської Федерації країни, тим не менш має свої персональні інтереси — як фінансові, так і геополітичні. Зокрема, залишаючись в складі проросійської військової структури, ОДКБ, ця країна в останній час дрейфує у напрямку співпраці з США, саме тому очільник Казахстану міг погодитися на угоду із літаками для України.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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На думку Петра Черника, мотивами влади Казахстану в історії із імовірним продажем літаків Сполученим Штатам Америки з подальшою передачею цієї техніки України може бути банальне бажання заробити.

"Гроші так не варто скидати з рахунків, у нинішній ситуації багато хто хоче заробити", — підкреслив експерт.

Від Росії до США

Крім того, наголосив Черник, Астана могла керуватися певними геополітичними інтересами.

"Так, Казахстан є членом ОДКБ, має тісні зв’язки з Росією. Але при цьому в останній час цілком очевидно дрейфує у напрямку Сполучених Штатів, має спільні бізнес-проєкти із американськими компаніями", — нагадав експерт.

Тож у історії з продажем казахстанських літаків США можуть бути задіяні різні фактори, які врешті-решт зіграють на руку Україні.

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що США закупили у Казахстану 81 бойовий літак радянського зразка. Офіційно мотив покупки невідомий, але преса припускає, що скоріш за все повітряні судна з'являться в Україні.