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Росія планує вторгнення до Казахстану — Мусаєв

23 квітня 2024 00:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Росія планує військове вторгнення до Казахстану
Озброєні російські окупанти. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Якщо в Росії збережеться путінський режим, Кремль може напасти на Казахстан. У РФ вже є план щодо свого сусіда. 

Про це у понеділок, 22 квітня, в інтерв'ю "Ми-Україна" заявив колишній голова комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв

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За словами Мусаєва, не важливо, хто саме буде при владі  — диктатор Путін чи його послідовники — йдеться саме про агресивний режим. РФ може атакувати Казахстан з метою реваншу чи задля отримання "додаткового призу".

"Перш за все, на північні території, згідно їх плану - відрізати Казахстан від Каспійського моря, від Астрахані [місто в рф] до Актау [місто в Казахстані] і до кордону з Туркменією. Це є головним планом РФ", — сказав Мусаєв

Нагадаємо, нещодавно колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у всіх політичних групах Європейського парламенту є проросійські політики. За його словами, пропаганда РФ активно та ефективно діє у Європі.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) припустили, що російські війська навряд чи зможуть захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня.

війна
російські війська
володимир путін
Казахстан
Кремль
безпека
Росія

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