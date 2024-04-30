Почему Казахстан согласился на продажу самолетов США

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев (справа) вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Фото: Госдеп США

Власть Казахстана, дружественной к Российской Федерации страны, тем не менее, имеет свои персональные интересы — как финансовые, так и геополитические. В частности, оставаясь в составе пророссийской военной структуры, ОДКБ, эта страна в последнее время дрейфует по сотрудничеству с США, именно поэтому глава Казахстана мог согласиться на соглашение с самолетами для Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По мнению Петра Черника, мотивами властей Казахстана в истории с возможной продажей самолетов Соединенным Штатам Америки с последующей передачей этой техники Украины может быть банальное желание заработать.

"Деньги так не стоит сбрасывать со счетов, в нынешней ситуации многие хотят заработать", — подчеркнул эксперт.

От России в США

Кроме того, подчеркнул Черник, Астана могла руководствоваться определенными геополитическими интересами.

"Да, Казахстан является членом ОДКБ, имеет тесные связи с Россией. Но при этом в последнее время совершенно очевидно дрейфует в направлении Соединенных Штатов, имеет общие бизнес-проекты с американскими компаниями", — напомнил эксперт.

Так что в истории с продажей казахстанских самолетов США могут быть задействованы разные факторы, которые в конце концов сыграют на руку Украине.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что США закупили у Казахстана 81 боевой самолет советского образца. Официально мотив покупки неизвестен, но пресса предполагает, что, скорее всего, воздушные суда появятся в Украине.