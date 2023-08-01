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Чому Німеччина заговорила про передання ракет Taurus Україні: версія експерта

1 серпня 2023 15:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому Німеччина заговорила про передання ракет Taurus Україні: версія експерта
Ракета Taurus на літаку Eurofighter. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За ідеєю передачі Україні німецьких далекобійних ракет можуть стояти як політичні, так і військові інтереси самої Німеччини. Україну вони можуть використовувати, зокрема, як полігон для використання своєї зброї у бойових умовах.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Політичний слід

Зважаючи на те, що заяву про необхідність передання Збройним силам України далекобійних ракет Taurus зробив представник опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер (колишній генерал бундесверу. — Ред.), ця заява може бути не планом дій, а звичайнісінькою політичною грою.

Ігор Романенко не став виключати такого варіанту, підкресливши, що політики у Німеччині зараз справді можуть розігрувати українську карту.

Військова доцільність

Крім політичної доцільності, у історії з ракетами Taurus може бути і військова прагматичність з боку Німеччини.

Західні партнери, крім власне допомоги Україні, можуть використовувати нинішній російсько-український військовий конфлікт як полігон для випробування своєї техніки у бойових умовах проти російської зброї.

"Системи Patriot — упевнений експерт, — нам надавали, зокрема, і з таких міркувань теж".

Тому за пропозицією передати ЗСУ ракети Taurus також може стояти бажання перевірити їх у бою.

Нагадаємо, що у липні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив проти передання цих ракет українській армії.

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