Почему Германия заговорила о передаче ракет Taurus Украине: версия эксперта

Ракета Taurus на самолете Eurofighter. Фото: "АрмияInform"

За идеей передачи Украине немецких дальнобойных ракет могут стоять как политические, так и военные интересы самой Германии. Украину они могут использовать, в частности, в качестве полигона для использования своего оружия в боевых условиях.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Политический след

Учитывая, что заявление о необходимости передачи Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет Taurus сделал представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер (бывший генерал бундесвера. — Ред.), это заявление может быть не планом действий, а самой обычной политической игрой.

Игорь Романенко не стал исключать такой вариант, подчеркнув, что политики в Германии сейчас действительно могут разыгрывать украинскую карту.

Военная целесообразность

Помимо политической целесообразности в истории с ракетами Taurus может быть и военная прагматичность со стороны Германии.

Западные партнеры, кроме собственно помощи Украине, могут использовать нынешний российско-украинский военный конфликт в качестве полигона для испытания своей техники в боевых условиях против российского оружия.

"Системы Patriot – уверен эксперт, – нам предоставляли, в частности, и по таким соображениям тоже".

Поэтому за предложением передать ВСУ ракеты Taurus также может стоять желание проверить его в бою.

Напомним, что в июле министр обороны Германии Борис Писториус выступил против передачи этих ракет украинской армии.