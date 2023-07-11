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У Німеччині відмовилися передавати Україні дальнобійні ракети Taurus

11 липня 2023 22:29
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Козюк Тетяна
редактор
Німеччина відмовилася передавати Україні дальнобійні ракети Taurus
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Німеччині виступили проти передачі Україні дальнобійних ракет Taurus. Це також підтвердив міністр оборони Борис Пісторіус під час саміту НАТО. 

Про це повідомляє місцеве німецьке видання Handelsblatt

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"Якщо окремі партнери це роблять, це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію", — сказав Пісторіус під час саміту НАТО. 

І додав, що критика у бік Німеччини за відмову передачі ракет недоцільна. За його словами, країна є другим найбільшим прихильником України після США. 

"ППО України була б немислима без нас", — наголосим міністр. 

Нагадаємо, Франція передасть Україні ракети далекого радіусу дії для підтримки контрнаступу Збройних сил України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі. 

Додамо, що компанія Rheinmetall з Німеччини планує відкрити завод бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів

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