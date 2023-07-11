Німеччина відмовилася передавати Україні дальнобійні ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

У Німеччині виступили проти передачі Україні дальнобійних ракет Taurus. Це також підтвердив міністр оборони Борис Пісторіус під час саміту НАТО.

Про це повідомляє місцеве німецьке видання Handelsblatt.

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"Якщо окремі партнери це роблять, це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію", — сказав Пісторіус під час саміту НАТО.

І додав, що критика у бік Німеччини за відмову передачі ракет недоцільна. За його словами, країна є другим найбільшим прихильником України після США.

"ППО України була б немислима без нас", — наголосим міністр.

Нагадаємо, Франція передасть Україні ракети далекого радіусу дії для підтримки контрнаступу Збройних сил України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Додамо, що компанія Rheinmetall з Німеччини планує відкрити завод бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів.