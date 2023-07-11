Німеччина відмовилася передавати Україні дальнобійні ракети Taurus

У Німеччині відмовилися передавати Україні дальнобійні ракети Taurus
У Німеччині виступили проти передачі Україні дальнобійних ракет Taurus. Це також підтвердив міністр оборони Борис Пісторіус під час саміту НАТО.
Про це повідомляє місцеве німецьке видання Handelsblatt.
Німеччина не передасть Україні крилаті ракети
"Якщо окремі партнери це роблять, це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію", — сказав Пісторіус під час саміту НАТО.
І додав, що критика у бік Німеччини за відмову передачі ракет недоцільна. За його словами, країна є другим найбільшим прихильником України після США.
"ППО України була б немислима без нас", — наголосим міністр.
Нагадаємо, Франція передасть Україні ракети далекого радіусу дії для підтримки контрнаступу Збройних сил України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі.
Додамо, що компанія Rheinmetall з Німеччини планує відкрити завод бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів.