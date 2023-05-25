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Чому Пригожин почав закликати до повної мобілізації: пояснення ISW

25 травня 2023 07:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому Пригожин почав закликати до повної мобілізації: пояснення ISW
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Євген Пригожин заявив, що в Росії потрібно оголосити воєнний стан і провести повну мобілізацію. Власник ПВК "Вагнер" закликає РФ перетворитися на Північну Корею.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Тоталітарні заяви Пригожина

Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що в Росії необхідно запровадити повноцінний воєнний стан і провести кілька хвиль мобілізації.

Крім того, Пригожин наголосив на необхідності широкомасштабної економічної мобілізації російської промисловості для порятунку Росії.

В цілому, власник ПВК "Вагнер" наголосив, що для перемоги Російська Федерація має стати тоталітарною державою на кшталт Північною Кореєю і закрити усі кордони на певну кількість років.

Чому Пригожин так осмілів

Аналітики ISW наголосили, що подібні радикальні заяви головного "вагнерівця" є спробою протиставити себе відносно нерішучому Володимиру Путіну.

Сміливості Пригожину додало "звільнення" Бахмута, яке він проголосив кілька днів тому, тож він вважає, що може виступати у подібному тоні, незважаючи на небезпеку у взаєминах із Кремлем.

Нагадаємо, 21 травня Євген Пригожин вкотре заявив про захоплення "вагнерівцями" Бахмута та оголосив про виведення своєї ПВК з міста 25 травня.

Раніше російський правозахисний проект Gulagu.net повідомив, що керівництво РФ вважає дії ПВК "Вагнер" в Україні провальними, оскільки під час боїв Пригожин втратив близько 35 тисяч бойовиків.

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