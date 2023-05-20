Пригожину більше не дадуть засуджених, — росЗМІ

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Досвід бойових дій ПВК "Вагнер" в Україні російське керівництво визнало провальним. Загинуло понад 35 тисяч бойовиків Євгена Пригожина, який, схоже, втратить і африканський напрямок роботи.

Про це повідомило опозиційне російське видання Gulagu.net.

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Провал "вагнерівців"

За інформацією видання, власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину більше не дозволять вербувати найманців у в’язницях і колоніях.

Взагалі, діяльність "вагнерівців" в Україні російська влада визнала провальною, бо загинуло понад 35 тисяч найманців.

Африка і Бахмут

Gulagu.net заявляє, з посиланням на свої джерела, що ПВК "Вагнер" не будуть відправляти до Африки, де ця компанія працювала до війни в Україні.

Так званий "Проект К" (імовірно, йдеться саме про африканський напрямок. — Ред.) у Пригожина забрали і передали іншим парамілітарним структурам. До цих структур нібито уже почали втікати бойовики з "Вагнера".

Також підрозділи ПВК "Вагнер" нібито не планують виводити з України, їх і надалі будуть використовувати у нинішньому кривавому форматі, але піаритися на цьому буде уже не Євген Пригожин.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 травня, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повністю захопили Бахмут. За його словами, це сталось о 12:00.

Пригожин повідомив, що що його військові вийдуть із міста 25 травня і вирушать на відпочинок та перепідготовку, оскільки вони воювали 427 днів.

Українська сторона викрила його брехню, заявивши, що “Вагнер” контролює не усю територію міста.