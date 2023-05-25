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Почему Пригожин начал призывать к полной мобилизации: объяснение ISW

25 мая 2023 07:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Почему Пригожин начал призывать к полной мобилизации: объяснение ISW
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Евгений Пригожин заявил, что в России нужно объявить военное положение и произвести полную мобилизацию. Владелец ЧВК "Вагнер" призывает РФ превратиться в Северную Корею.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Тоталитарные заявления Пригожина

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в России необходимо ввести полноценное военное положение и провести несколько волн мобилизации.

Кроме того, Пригожин отметил необходимость широкомасштабной экономической мобилизации российской промышленности для спасения России.

В целом, владелец ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что для победы Российская Федерация должна стать тоталитарным государством типа Северной Кореи и закрыть все границы на определенное количество лет.

Почему Пригожин так осмелел

Аналитики ISW подчеркнули, что подобные радикальные заявления главного "вагнеровца" являются попыткой противопоставить себя относительно нерешительному Владимиру Путину.

Смелости Пригожину добавило "освобождение" Бахмута, которое он провозгласил несколько дней назад, поэтому считает, что может выступать в подобном тоне, несмотря на опасность во взаимоотношениях с Кремлем.

Напомним, 21 мая Евгений Пригожин в очередной раз заявил о захвате "вагнеровцами" Бахмута и объявил о выводе своего ЧВК из города 25 мая.

Ранее российский правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что руководство РФ считает действия ЧВК "Вагнер" в Украине провальными, поскольку во время боев Пригожин потерял около 35 тысяч боевиков.

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