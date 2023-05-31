Чому Путін "слабо" відреагував на атаку Москви безпілотниками: пояснення ISW

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 31 травня, Інститут вивчення війни повідомив, що влада РФ визначилась звідки прилетіли безпілотники по їх столиці. Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці на Москву. Президент Росії Володимир Путін заявив, що українські сили здійснили наліт БпЛА через те, що "за два-три дні" до цього окупанти завдали удари по штабу військової розвідки України.

Про це інформує ISW.

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Звинувачення України

У вівторок, 30 травня, по столиці РФ було здійснено наліт безпілотників. Вчора багато чиновників та російських пропагандистів заявили, що напад був по населених пунктах, де живіть депутати, вся Московська "еліта" та сам Володимир Путін.

Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці на Москву з восьми безпілотників. Росіяни зазначили, що було збито п'ять безпілотників і три придушили системами радіоелектронної боротьби. Проте російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Україна запустила 32 безпілотники. І тільки ті, про які відомо, були націлені на престижний район Рубльовка Московської області.

ЗМІ РФ стверджують, що безпілотники завдають ударів переважно поблизу резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьово та інших елітних районів Московської області. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що декілька будівель у столиці РФ зазнали незначних пошкоджень, а російські джерела розширили кадри незначного вибуху в мікрорайоні Нова Москва. Російський військовий блогер заявив, що дрони схожі на українські ударні безпілотники.

Помічник президента України Михайло Подоляк зазначив, що Україна не причетна до удару безпілотників. Він спрогнозував, що в майбутньому кількість таких атак може почастішати.

Удар по військовій розвідці України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "два-три дні тому" російські війська здійснили удар по штабу української військової розвідки. За його словами саме тому Україна атакувала Москву. Однак підтвердження щодо удару по розвідці — немає. Він додав, що російські сили продовжують відповідати на "війну" України проти Донбасу і завдають ударів по українській військовій інфраструктурі.

Також Путін заявив, що це провокація України, щоб вони "віддзеркалили" атаку. Також він більше наголошував на масштабні ракетні удари та атаки безпілотників на Україну, ймовірно, через нездатність російських військ досягти будь-яких вирішальних ефектів на полі бою.

Міноборони Росії заявило, що раніше російські війська здійснили "групу ударів з використанням високоточної авіаційної зброї великої дальності" в Україні. Однак вони не підтвердили слова Путіна щодо атаки на українську військову розвідку.

Крім цього Путін зазначив, що московські системи протиповітряної оборони "працювали нормально". Однак Росії все ще потрібно "попрацювати" над удосконаленням цих систем. Таким чином він спробував попередити критику з боку російських ультранаціоналістів, які раніше критикували неефективні системи протиповітряної оборони РФ.

Також Путін звинуватив Україну в погрозах дестабілізації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і використанні "брудних засобів". Це два російських неправдивих наративи, які Кремль використовує під час російських військових невдач.

Реакція росіян

Депутат влади РФ Андрій Медведєв заявив, що українські війська здійснили атаку безпілотниками в рамках інформаційної операції з незначним кінетичним ефектом.

Деякі російські військові блогери використали атаки безпілотників, щоб розкритикувати відхід Росії з Київської, Чернігівської та Сумської областей у квітні 2022 року.

Терорист Ігор Стрєлков використав події в Москві, щоб розкритикувати російську еліту. За його словами, влада РФ "ніколи не думала про країну і ніколи не буде" і не відповідатиме на українські атаки в Москві, Білгородській області чи окупованій Росією Україні. Також він висміяв російського президента за те, що він далі називає війну — "спеціальною військовою операцією".

Економіст ПВК "Вагнер" дорікнув Міноборони РФ та закликав російських чиновників фактично захищати країну, а не "сидіти тихо".

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров пригрозив країнам Європейського союзу. Він заявив, що якщо вони продовжуватимуть постачати зброю Україні, то у них не буде необхідного захисту, коли Росія "постукає в їхні двері".

Нагадаємо, що російський міністр оборони Сергій Шойгу робить такі заяви про втрати української армії, що в них не вірять навіть росіяни. Це потрібно Шойгу для того, аби приховати великі втрати власних військ.