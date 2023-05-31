Почему Путин "слабо" отреагировал на атаку Москвы беспилотниками: объяснение ISW

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Сегодня, 31 мая, Институт изучения войны сообщил, что власти РФ определились откуда прилетели беспилотники по их столице. Российское министерство обороны обвинило Украину в атаке на Москву. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские силы совершили налет БпЛА из-за того, что "за два-три дня" до этого оккупанты нанесли удары по штабу военной разведки Украины.

Об этом информирует ISW.

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Обвинение Украины

Во вторник, 30 мая, по столице РФ был совершен налет беспилотников. Вчера многие чиновники и российские пропагандисты заявили, что нападение было по населенным пунктам, где живете депутаты, вся Московская "элита" и сам Владимир Путин.

Российское министерство обороны обвинило Украину в атаке на Москву из восьми беспилотников. Россияне отметили, что были сбиты пять беспилотников и трое подавили системами радиоэлектронной борьбы. Однако российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Украина запустила 32 беспилотника. И только те, о которых известно, были ориентированы на престижный район Рублевка Московской области.

СМИ РФ утверждают, что беспилотники наносят удары преимущественно вблизи резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево и других элитных районах Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий в столице РФ получили незначительные повреждения, а российские источники расширили кадры незначительного взрыва в микрорайоне Новая Москва. Российский военный блоггер заявил, что дроны похожи на украинские ударные беспилотники.

Помощник президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Украина не имеет отношения к удару беспилотников. Он спрогнозировал, что в будущем количество таких атак может участиться.

Удар по военной разведке Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что "два-три дня назад" российские войска нанесли удар по штабу украинской военной разведки. По его словам, именно поэтому Украина атаковала Москву. Однако подтверждения удара по разведке нет. Он добавил, что российские силы продолжают отвечать на "войну" Украины против Донбасса и наносят удары по украинской военной инфраструктуре.

Также Путин заявил, что это провокация Украины, чтобы они "отразили" атаку. Также он больше отмечал масштабные ракетные удары и атаки беспилотников на Украину, вероятно, из-за неспособности российских войск достичь каких-либо решающих эффектов на поле боя.

Минобороны России заявило, что ранее российские войска совершили "группу ударов с использованием высокоточного авиационного оружия большой дальности" в Украине. Однако они не подтвердили слова Путина по поводу атаки на украинскую военную разведку.

Помимо этого Путин отметил, что московские системы противовоздушной обороны "работали нормально". Однако России все еще нужно "поработать" над усовершенствованием этих систем. Таким образом, он попытался предупредить критику со стороны российских ультранационалистов, ранее критиковавших неэффективные системы противовоздушной обороны РФ.

Также Путин обвинил Украину в угрозах дестабилизации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и использовании "грязных средств". Это два российских ложных нарратива, которые Кремль использует во время российских военных неудач.

Реакция россиян

Депутат власти РФ Андрей Медведев заявил, что украинские войска совершили атаку беспилотниками в рамках информационной операции с незначительным кинетическим эффектом.

Некоторые российские военные блоггеры использовали атаки беспилотников, чтобы раскритиковать уход России из Киевской, Черниговской и Сумской областей в апреле 2022 года.

Террорист Игорь Стрелков использовал события в Москве, чтобы раскритиковать российскую элиту. По его словам, власти РФ "никогда не думали о стране и никогда не будут" и не будут отвечать на украинские атаки в Москве, Белгородской области или оккупированной Россией Украине. Также он высмеял российского президента за то, что он дальше называет войну - "специальной военной операцией".

Экономист ППК "Вагнер" упрекнул Минобороны РФ и призвал российских чиновников фактически защищать страну, а не "сидеть тихо".

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригрозил странам Европейского союза. Он заявил, что если они будут продолжать поставлять оружие Украине, то у них не будет необходимой защиты, когда Россия "постучит в их двери".

Напомним, что российский министр обороны Сергей Шойгу делает такие заявления о потерях украинской армии, что в них не верят даже россияне. Это нужно Шойгу для того, чтобы скрыть большие потери своих войск.