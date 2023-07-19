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Почему США медлят с самолетами для ВСУ: комментарий эксперта

19 июля 2023 21:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Почему США медлят с самолетами для ВСУ: комментарий эксперта
Самолеты F-16. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Современная авиация нужна при контрнаступлении, потому что она поможет даже в разминировании линий российской обороны. А слова генерала Милли о других приоритетах для ВСУ, сказанные после онлайн-"Рамштайна", являются обычной дипломатией.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник уверен, что решение о передаче самолетов Украины до сих пор не принято (в частности, о нем не шла речь на онлайн-"Рамштайне" 18 июля. — Ред.), потому что в Белом доме решают одну сложную проблему.

"У них настоящая головоломка — как выиграть эту войну, не развалив Россию", — объяснил эксперт.

Вместе с тем полковник ВСУ выразил уверенность, что самолеты Украина таки получит — вопрос только в том, когда и в каком количестве.

"Если на позднюю осень появятся 24 машины — это будет очень большой успех", — подчеркнул Черник.

Вместе с тем, подчеркнул он, когда именно Украина получит самолеты — информация закрытая, о ней будет знать очень узкий круг людей, приближенных к президенту США Джо Байдену.

Что означают слова Марка Милли

Комментируя заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марка Милли после вчерашнего "Рамштайна" о том, что важнее поставок самолетов для ВСУ есть противовоздушная оборона и борьба с минными полями, Петр Черник отметил, что американцы таким образом пытаются оправдать отсутствие решения по самолетам.

"Это просто дипломатия, обычная риторика с целью затянуть время. И так будет продолжаться до тех пор, пока решение о передаче F-16 не будет принято", — уверен эксперт.

Полковник ВСУ объяснил, что даже решение проблемы минных полей тесно связано с авиацией. "Минно-разгораживательная машина — это большая и удобная цель для вражеской артиллерии. А никто так эффективно не уничтожает артиллерийские расчеты, как авиация. Современная авиация может истребить российскую артиллерию до нуля, и тогда работа минно-разграничительных машин – это будет вопрос не недель, а нескольких дней", — подчеркнул Черник.

Напомним, 11 июля в первый день саммита НАТО было объявлено о создании коалиции государств, которые начнут обучать украинских пилотов руководить истребителями F-16. Подготовка будет проходить в Дании и начнется в августе этого года.

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