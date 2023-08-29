ЗСУ знищили ворожі САУ та танк окупантів на Купʼянському напрямку: ефектне відео

Знищення вежі із системою РЕБ. Фото: скриншот з відео

З кожним днем українські військові знищують все більше важливої техніки російських окупантів. Протягом ночі, ЗСУ професійно відпрацювали по ворогу на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

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У Сухопутних військах розповіли, що на Купʼянському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка протягом ночі знищили:

дві російські САУ 2С19;

ворожий танк Т-80;

вежу із системою РЕБ.

Нагадаємо, українські військові прорвали лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку. Відтак, росіяни змушені відступати.

Також ми писали, що впродовж минулої доби, 28 серпня, українські воїни знищили близько 530 російських окупантів. Окрім того, загарбники втрачають танки, бронемашини та артилерійські системи.

Додамо, рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно знищила позиції російських окупантів. Також було пошкоджено техніку противника.