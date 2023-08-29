Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ знищили ворожі САУ та танк окупантів на Купʼянському напрямку: ефектне відео arrow

ЗСУ знищили ворожі САУ та танк окупантів на Купʼянському напрямку: ефектне відео

29 серпня 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ знищили ворожі САУ та танк окупантів на Купʼянському напрямку: ефектне відео
Знищення вежі із системою РЕБ. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З кожним днем українські військові знищують все більше важливої техніки російських окупантів. Протягом ночі, ЗСУ професійно відпрацювали по ворогу на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Читайте також:

Знищення техніки загарбників

У Сухопутних військах розповіли, що на Купʼянському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка протягом ночі знищили: 

  • дві російські САУ 2С19;
  • ворожий танк Т-80;
  • вежу із системою РЕБ.

Нагадаємо, українські військові прорвали лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку. Відтак, росіяни змушені відступати.

Також ми писали, що впродовж минулої доби, 28 серпня, українські воїни знищили близько 530 російських окупантів. Окрім того, загарбники втрачають танки, бронемашини та артилерійські системи.

Додамо, рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно знищила позиції російських окупантів. Також було пошкоджено техніку противника.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз