На Житомирщині зіткнулися два навчальні літаки: загинув відомий льотчик
У суботу, 25 серпня, в районі Житомира сталося трагічне зіткнення між двома навчально-бойовими машинами L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про загибель відомого льотчика та авіакатастрофу
Своєю чергою, Офіс генпрокурора повідомляє, що Спеціалізована прокуратура Житомирської області запустила кримінальну справу, припускаючи порушення в протоколах польотів або їх підготовку. Слідчі намагаються встановити фактори, що призвели до цього нещастя.
В Офісі генпрокурора уточнили, що зараз активно ведеться слідство: досліджується місце інциденту, опитуються очевидці, і залучена низка експертних досліджень, призначених для кримінального розслідування.
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Падіння літака. Фото: Радіо Свобода
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Падіння літака. Фото: Радіо Свобода
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Падіння літака. Фото: Радіо Свобода
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