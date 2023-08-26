На Житомирщині зіткнулися два навчальні літаки: загинув відомий льотчик

Місце аварії літака з пілотами. Фото: Радіо Свобода

У суботу, 25 серпня, в районі Житомира сталося трагічне зіткнення між двома навчально-бойовими машинами L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо про загибель відомого льотчика та авіакатастрофу

Льотчик-винищувач із позивним "Джус". Фото: скриншот

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Своєю чергою, Офіс генпрокурора повідомляє, що Спеціалізована прокуратура Житомирської області запустила кримінальну справу, припускаючи порушення в протоколах польотів або їх підготовку. Слідчі намагаються встановити фактори, що призвели до цього нещастя.

В Офісі генпрокурора уточнили, що зараз активно ведеться слідство: досліджується місце інциденту, опитуються очевидці, і залучена низка експертних досліджень, призначених для кримінального розслідування.

Падіння літака. Фото: Радіо Свобода

Падіння літака. Фото: Радіо Свобода

Падіння літака. Фото: Радіо Свобода 1/3 _ 3

Нагадаємо, що війна продовжує забирати життя найкращих синів та дочок нашої країни. У бою проти окупантів у Запорізькому напрямі загинув відомий актор Олексій Хільський.

Також ми повідомляли, що на фронті загинув український актор Євген Світличний. Також ми розповідали, що у бою проти окупантів загинув бойовий медик та київський сировар Юрій Антонов.