Почему власти скрывают потери Украины на фронте: Селезнев в эфире Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Военный аналитик и представитель Генштаба ВСУ (2014-2016) Владислав Селезнев стал гостем эфира Новини.LIVE. Он расскажет, почему власти скрывают потери Украины на фронте.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 19:10, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Селезнев также расскажет об уроках Иловайской трагедии, развитии контрнаступления на южном направлении, ударах по военным объектам России и гибели пилотов в Житомирской области.

Напомним, ежедневно в результате боевых действий украинская армия теряет от 40 до 45 дронов. Речь идет как об украинских дронах, так и о БпЛА иностранного производства.

Также мы писали, что с каждым днем украинские военные уничтожают все больше важной техники российских оккупантов. В течение ночи ВСУ профессионально отработали по врагу на Купянском направлении.

Добавим, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили из-за этой аварии, среди них был известный пилот 40-й авиабригады с позывным "Джус".