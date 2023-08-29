Почему власти скрывают потери Украины на фронте: Селезнев в эфире Новини.LIVE
Военный аналитик и представитель Генштаба ВСУ (2014-2016) Владислав Селезнев стал гостем эфира Новини.LIVE. Он расскажет, почему власти скрывают потери Украины на фронте.
Посмотреть прямой эфир, который начнется в 19:10, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Новини.LIVE
Селезнев также расскажет об уроках Иловайской трагедии, развитии контрнаступления на южном направлении, ударах по военным объектам России и гибели пилотов в Житомирской области.
Напомним, ежедневно в результате боевых действий украинская армия теряет от 40 до 45 дронов. Речь идет как об украинских дронах, так и о БпЛА иностранного производства.
Также мы писали, что с каждым днем украинские военные уничтожают все больше важной техники российских оккупантов. В течение ночи ВСУ профессионально отработали по врагу на Купянском направлении.
Добавим, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили из-за этой аварии, среди них был известный пилот 40-й авиабригады с позывным "Джус".