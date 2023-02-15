Почему ВСУ держат Бахмут: военный объяснил причину

Враг пытается захватить Бахмут еще с июля прошлого года

Украинские военные платят дорогую цену за содержание небольшого Бахмута, чтобы российские войска не оказались на остальной территории Украины, например в Киеве, Львове, Харькове или Днепре. А за новостями, где украинской армии советуют отойти из Бахмута, стоят уши российского президента владимира путина.

Об этом на своей странице в Тик-Ток рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин", передают Новини.LIVE.

"Почему мы не уходим из Бахмута и почему наш народ и Вооруженные Силы платят дорогую цену за содержание этого абсолютно небольшого городка? Для того, чтобы в Киеве, во Львове, Харькове, Днепре не было зэков, насильников и других российских подонков. Объяснить, что здесь происходит где-то в тик-токе или на Ютубе людям, которые не видели этого ужаса, невозможно", — отметил Киянин.

По его словам, за сообщениями, которые появляются в информационном пространстве, где украинским военным советуют покинуть Бахмут — стоит россия.

"Здесь и комментировать нечего, по всем этим вещам четко торчат уши ху*ла. Поэтому удивляться нечему", — сказал Киянин.

По данным ежедневного отчета аналитиков Американского Института изучения войны (ISW), Запад обеспокоен решимостью Украины удерживать город Бахмут в Донецкой области.

Однако, по мнению аналитиков ISW, такое решение ВСУ является стратегически обоснованным, даже несмотря на потери для Украины. Ведь защита города заставила Кремль использовать значительную часть сил ППК "Вагнер" и привлечь значительные ресурсы воздушно-десантных сил рф для поддержки изнурительного продвижения.