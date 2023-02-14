Бої за Бахмут: військові розповіли новини за 14 лютого

Бої за місто Бахмут тривають ще з минулого літа. Ворог не може прорвати оборону ЗСУ

Місто Бахмут у Донецькій області тривалий час є одним із найгарячіших напрямків фронту. В останній тиждень ворог активізував наступальні операції, не шкодуючи ні техніки, ні, як завжди, людських ресурсів. А з понеділка 13 лютого вʼїзд до Бахмута закрили для цивільних осіб, у тому числі для волонтерів. Тепер це можливо лише за наявності спецперепусток.

Новини.LIVE поцікавилися у військових, що наразі відбувається у Бахмуті.

37 боїв лише за одну добу

За даними Генштабу, основні наступальні операції росіян зосереджені на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Бахмутському напрямках вони намагаються додатково посилити свої угруповання. Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону у вівторок 14 лютого повідомив, що за добу біля Бахмута було 17 боєзіткнень і 37 по всій ділянці Бахмутського фронту. Динаміка атак продовжує залишатися напруженою.

За його словами, ворог має достатньо ресурсів для продовження атак, але вогневі удари наразі відбуваються лише на напрямках, на яких вони насамперед зосереджують свої зусилля.

"Більше пів року в Бахмуті тривають жорсткі і криваві атаки ворога. За останню добу маємо 234 обстріли. 205 російських військових було вибито і 219 поранено. Щодоби амплітуда атак однакова — від 35 до 50. Динаміка продовжує залишатися напруженою", — сказав Череватий.

Противник змінює тактику і тягне ресурс для атаки

Військові, які наразі перебувають на обороні Бахмута і з якими поспілкувалися Новини.LIVE, підтверджують дуже складну обстановку в місті. За їхніми словами, "ворог тисне з різних напрямків. А ті сили, які хлопці віддають на оборону, є безцінними".

"Противник постійно змінює тактику. То атакує малими штурмовими групами, то задіює для штурму десятки мобілізованих. Іноді посилює обстріли вночі, систематично вражає ракетами тилові міста, тероризує мирне населення, підриває цивільну інфранструктуру. Часом окупант здається сильнішим та чисельнішим. Утім, він має одну велику слабкість — грає на чужому полі, воює за чужу землю", — відзначили воїни 93-ї бригади.

Військова Ольга Бігарь, позивний "Відьма", розповіла Новини.LIVE, що попри те, що російських військ на підступах до Бахмута і справді багато, проте вони не контролюють дороги до міста, а лише прострілюють. Але вони прострілювалися зі ствольної артилерії ще з листопада. Тепер додалися ще міномети. Однак в українських підрозділів є засоби, які виявляють вогневі позиції ворога, і дають потужну відповідь.

"Росіяни не можуть прорвати нашу оборону в лоб, тому йдуть в обхід в напрямку Костянтинівки. Проте там ще з осені є підготовлені та укріплені райони оборони, плюс контрольовані Силами оборони панівні висоти. Орків багато, дуже. Вони, вочевидь, стягують сили і засоби для наступу на Донеччину та Луганщин та з півночі або ж готують обманний маневр, аби знайти слабкі зони в обороні і розвивати успіх, де вдасться", — уточнила вона.

Разом з тим великих скупчень ворожої техніки на Бахмутському напрямку не спостерігається. Авіація ворога порівняно з літом-осінню працює значно слабше. Супротивник активно працює над агентурними мережами і використовує ДРГ.

За словами бійця 204-го окремого піхотного батальйону з позивним "Киянин", найскладніша ситуація по лінії Соледар — Бахмут — Кліщіївка — Ступочки склалась на північній стороні. По самому місту Бахмут, від мʼясокомбінату до Забахмутки в бік Опитного, активно застосовується артилерія, РСЗО, міномети.

"Ворог йде плотно, намагається піхотою продавити наші бойові порядки, але то все марно. Сам Бахмут абсолютно під контролем ЗСУ, тривають бойові дії, як і тривали. Волонтерам та іншим категоріям населення доступ в місто обмежили, і це правильно з військової точки зору. А то там забагто ходило інформаторів", — підкреслив Киянин.

Разом з тим, російські війська загострили наступальні операції по всій лінії зіткнення. І це не лише Бахмут. Жорсткі бої йдуть в районі Авдіївки, Вугледара, де, до речі, російські війська зазнали великих втрат минулого тижня. Там на позиції ЗСУ наступали вже не вагнерівці чи зеки, а буцімто морська піхота. Тобто в хід пішли вже кадрові військові, які зазнали поразки.

"Вони і досі проводять суїцидальні атаки, несучи величезні втрати у бронетехніці та живій силі. Попри це продовжують вперто лізти та лізти. Така тактика дозволить їм мати певні просування, але в довгостроковій перспективі вони всі поляжуть. Нам треба вибити цю орду, а коли надійде озброєння, маємо почати вибивати їх зі своєї території", — підсумував Киянин.

Бахмут не здаватимуть. Крапка

Активні бої за Бахмут тривають ще з липня минулого року. Особливо жорсткими та кривавими для обох сторін вони стали восени — на початку зими, коли позиції ЗСУ з усіх сил штурмували вагнерівці. Однак, незважаючи на величезні втрати, успіху досягнуто не було.

Військові аналітики зазначають, що захоплення Бахмута має для росії символічне значення, але не буде важливим зі стратегічної точки зору. Адже висоти навколо міста контролюються українською армією.

Президент Володимир Зеленський на нещодавній пресконференції запевнив, що здавати Бахмут ніхто не буде. Україна боротиметься за нього, скільки зможе. Бахмут — це наша фортеця. І якщо будуть пришвидшені поставки зброї, особливо далекобійної, ЗСУ не лише не відійдуть від Бахмута, а й почнуть деокупацію Донбасу.