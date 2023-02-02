Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Чотири людини постраждало внаслідок російського обстрілу Херсонщини, — ОВА arrow

​​​​​​​Чотири людини постраждало внаслідок російського обстрілу Херсонщини, — ОВА

2 лютого 2023 09:42
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росіяни 34 рази за минулу добу обстріляли Херсонську область
Росіяни 34 рази обстріляли звільнену від їхньої присутності територію Херсонської області
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

За минулу добу російські окупаційні війська завдали понад 30 ударів по правобережній частині Херсонської області. Внаслідок російських обстрілів поранення отримали чотири людини.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у Telegram.

Читайте також:

Обстріли Херсонщини

Протягом минулої доби, 1 лютого, російські загарбники 34 рази обстрілювали правобережну частину Херсонської області.

Окупанти використовували для ударів по звільненій від них самих території різноманітну військову техніку — артилерію, ракетні системи залпового вогню, міномети, безпілотні літальні апарати і навіть танки.

Херсон під ударом

Двічі за минулу добу був обстріляний і деокупований у листопаді обласний центр.

У Херсоні були зафіксовані влучання у житлові будинки.

Постраждалі мирні жителі

Не обійшлося без постраждалих.

Через російські обстріли чотири мешканці Херсонщини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція відкрила 46 кримінальних справ за фактами воєнних злочинів російських окупантів на території Херсонської області. Йдеться як про обстріли, так і про грабіж місцевих жителів.

Попередні обстріли Херсона сталися 29 і 31 січня. 29 січня російські снаряди і ракети убили трьох мешканців обласного центру Херсонської області. 31 січня внаслідок чергових ударів окупаційних військ загинула одна людина.

Додамо, що у Херсоні залишилося близько 60 тисяч людей — це 20% населення міста до повномасштабного вторгнення. 100 тисяч людей виїхали під час окупації, а після початку обстрілів поїхали решта.

Фото: Херсонська ОВА

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

10:52 Путін дав наказ армії рф окупувати Донецьку та Луганську області до березня, — розвідка

10:49 З ранку до будівлі Одеської військової адміністрації завітали гості: працює ДБР, — Гончаренко

10:47 ​​​​​​​П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: двом організаторам оголосили підозру

10:39 Це конфлікт інтересів: режисер шоу Полякової та Каменських про їхню участь на "Євробаченні-2023"

10:30 Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей: у Раді розповіли про доходи бюджету у січні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:30 США не проти передачі Україні літаків F-16 третіми країнами, — ЗМІ

Новина з фото

10:22 Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель з офіційним візитом у Києві

Новина з відео

10:21 Армія рф може готуватись до нової ракетної атаки, — Гуменюк

Новина з відео

10:01 ​​​​​​​Росіяни збільшили кількість обстрілів на Луганщині, готуються до лютневого наступу, — Гайдай

09:50 Кремль може розпочати новий наступ на Україну до роковин вторгнення, — Резніков

Новина з відео

10:21 Армія рф може готуватись до нової ракетної атаки, — Гуменюк

Новина з відео

10:01 ​​​​​​​Росіяни збільшили кількість обстрілів на Луганщині, готуються до лютневого наступу, — Гайдай

Новина з відео

21:25 Данілов різко відповів на пропозицію Грузії провести переговори з рф

Новина з відео

19:57 Усе законно: військовий комісар пояснив, чому повістки вручають у громадських місцях

Новина з відео

19:53 Передавав дані російській розвідці: СБУ затримала співробітника Укроборонпрому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативне привітання, яке можна почути в українському літаку перед злетом

Новина з відео

19:14 СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

Ексклюзив

19:10 Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:40 KAZKA та MONATIK запалили на благодійному аукціоні, де вдалося зібрати 1 мільйон гривень: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

Актуальне по темі

None 2 Лютий 10:08

​​​​​​​Росіяни збільшили кількість обстрілів на Луганщині, готуються до лютневого наступу, — Гайдай

None 2 Лютий 10:13

​​​​​​​Путін готує плани прикордонних ударів по північно-східних областях України, — ISW

None 2 Лютий 08:39

​​​​​​​Окупанти не можуть набрати працівників у "адміністрацію" Херсонщини

None 2 Лютий 08:44

​​​​​​​Нічний обстріл Краматорська: відомо уже про трьох загиблих

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB