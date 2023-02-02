Росіяни 34 рази за минулу добу обстріляли Херсонську область

Чотири людини постраждало внаслідок російського обстрілу Херсонщини, — ОВА
За минулу добу російські окупаційні війська завдали понад 30 ударів по правобережній частині Херсонської області. Внаслідок російських обстрілів поранення отримали чотири людини.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у Telegram.
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Обстріли Херсонщини
Протягом минулої доби, 1 лютого, російські загарбники 34 рази обстрілювали правобережну частину Херсонської області.
Окупанти використовували для ударів по звільненій від них самих території різноманітну військову техніку — артилерію, ракетні системи залпового вогню, міномети, безпілотні літальні апарати і навіть танки.
Херсон під ударом
Двічі за минулу добу був обстріляний і деокупований у листопаді обласний центр.
У Херсоні були зафіксовані влучання у житлові будинки.
Постраждалі мирні жителі
Не обійшлося без постраждалих.
Через російські обстріли чотири мешканці Херсонщини отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція відкрила 46 кримінальних справ за фактами воєнних злочинів російських окупантів на території Херсонської області. Йдеться як про обстріли, так і про грабіж місцевих жителів.
Попередні обстріли Херсона сталися 29 і 31 січня. 29 січня російські снаряди і ракети убили трьох мешканців обласного центру Херсонської області. 31 січня внаслідок чергових ударів окупаційних військ загинула одна людина.
Додамо, що у Херсоні залишилося близько 60 тисяч людей — це 20% населення міста до повномасштабного вторгнення. 100 тисяч людей виїхали під час окупації, а після початку обстрілів поїхали решта.
Фото: Херсонська ОВА