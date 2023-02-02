Россияне 34 раза за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область

Россияне 34 раза обстреляли освобожденную от их присутствия территорию Херсонской области

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли более 30 ударов по правобережной части Херсонской области. В результате российских обстрелов ранения получили четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.

Обстрелы Херсонской области

За прошедшие сутки, 1 февраля, российские захватчики 34 раза обстреливали правобережную часть Херсонской области.

Оккупанты использовали для ударов по освобожденной от них территории разнообразную военную технику — артиллерию, ракетные системы залпового огня, минометы, беспилотные летательные аппараты и даже танки.

Херсон под ударом

Дважды за прошедшие сутки был обстрелян и деоккупированный в ноябре областной центр.

В Херсоне были зафиксированы попадания в жилые дома.

Пострадавшие мирные жители

Не обошлось без пострадавших.

Из-за российских обстрелов четыре жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция открыла 46 уголовных дел по фактам военных преступлений российских оккупантов на территории Херсонской области. Речь идет как об обстрелах, так и о грабеже местных жителей.

Предыдущие обстрелы Херсона произошли 29 и 31 января. 29 января российские снаряды и ракеты убили троих жителей областного центра Херсонской области. 31 января в результате очередных ударов оккупационных войск погиб один человек.

Добавим, что в Херсоне осталось около 60 тысяч человек — это 20% населения города до полномасштабного вторжения. 100 тысяч человек уехали во время оккупации, а после начала обстрелов уехали остальные.

Фото: Херсонская ОВА