Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Четыре человека пострадали в результате российских обстрелов Херсонской области, — ОВА arrow

Четыре человека пострадали в результате российских обстрелов Херсонской области, — ОВА

2 февраля 2023 09:42
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россияне 34 раза за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область
Россияне 34 раза обстреляли освобожденную от их присутствия территорию Херсонской области
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли более 30 ударов по правобережной части Херсонской области. В результате российских обстрелов ранения получили четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы Херсонской области

За прошедшие сутки, 1 февраля, российские захватчики 34 раза обстреливали правобережную часть Херсонской области.

Оккупанты использовали для ударов по освобожденной от них территории разнообразную военную технику — артиллерию, ракетные системы залпового огня, минометы, беспилотные летательные аппараты и даже танки.

Херсон под ударом

Дважды за прошедшие сутки был обстрелян и деоккупированный в ноябре областной центр.

В Херсоне были зафиксированы попадания в жилые дома.

Пострадавшие мирные жители

Не обошлось без пострадавших.

Из-за российских обстрелов четыре жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция открыла 46 уголовных дел по фактам военных преступлений российских оккупантов на территории Херсонской области. Речь идет как об обстрелах, так и о грабеже местных жителей.

Предыдущие обстрелы Херсона произошли 29 и 31 января. 29 января российские снаряды и ракеты убили троих жителей областного центра Херсонской области. 31 января в результате очередных ударов оккупационных войск погиб один человек.

Добавим, что в Херсоне осталось около 60 тысяч человек — это 20% населения города до полномасштабного вторжения. 100 тысяч человек уехали во время оккупации, а после начала обстрелов уехали остальные.

Фото: Херсонская ОВА

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

10:52 Путин дал приказ армии рф оккупировать Донецкую и Луганскую области до марта, — разведка

10:49 С утра в здание Одесской военной администрации пришли гости: работает ДБР, — Гончаренко

10:47 ​​​Пьяные вечеринки с изнасилованиями в Киеве: двум организаторам объявили подозрение

10:39 Это конфликт интересов: режиссер шоу Поляковой и Каменских об их участии на "Евровидении-2023"

10:30 Украина впервые за время войны обошлась без печати денег: в Раде рассказали о доходах бюджета в январе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:30 США не против передачи Украине самолетов F-16 третьими странами, — СМИ

Новина з фото

10:22 Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель с официальным визитом в Киеве

Новина з відео

10:21 Армия рф может готовиться к новой ракетной атаке, — Гуменюк

Новина з відео

10:01 Россияне увеличили количество обстрелов в Луганской области, готовятся к февральскому наступлению, — Гайдай

09:50 Кремль может начать новое наступление на Украину к годовщине вторжения, — Резников

Новина з відео

10:21 Армия рф может готовиться к новой ракетной атаке, — Гуменюк

Новина з відео

10:01 Россияне увеличили количество обстрелов в Луганской области, готовятся к февральскому наступлению, — Гайдай

Новина з відео

21:25 Данилов резко ответил на предложение Грузии провести переговоры с рф

Новина з відео

19:57 Все законно: военный комиссар объяснил, почему повестки вручают в общественных местах

Новина з відео

19:53 Передавал данные российской разведке: СБУ задержала сотрудника Укроборонпрома

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете перед взлетом

Новина з відео

19:14 СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров, действовавшую под видом добробатов

Эксклюзив

19:10 Застройке быть или нет: как одесситы относятся к внесению города под защиту ЮНЕСКО

Эксклюзив

17:40 KAZKA и MONATIK зажгли на благотворительном аукционе, где удалось собрать 1 миллион гривен: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Эксклюзив

15:25 Что может грозить организаторам пьяных секс-вечеринок в Киеве: комментарий юриста

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

09:00 Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов

08:00 Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

Актуальное по теме

None 2 Февраль 10:08

Россияне увеличили количество обстрелов в Луганской области, готовятся к февральскому наступлению, — Гайдай

None 2 Февраль 10:13

​​​Путин готовит планы приграничных ударов по северо-восточным областям Украины, — ISW

None 2 Февраль 08:39

​​Оккупанты не могут набрать работников в "администрацию" Херсонской области

None 2 Февраль 08:44

​​Ночной обстрел Краматорска: известно уже о трех погибших

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB